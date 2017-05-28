AKP’li Petek’in CHP’ye 5 bin liralık bağış iddiasında bulunduğu 1960'lı yıllarda Gülen, 25 yaşında ve 'Komünizmle Mücadele Derneği" kurucusu

AKP Burdur Milletvekili ve 15 Temmuz Komisyonu Başkanı Reşat Petek’in, 4 Ay 15 gün sonra ‘15 Temmuz Darbe Girişimi Taslak Raporunu’ açıklarken Fetullah Gülen'in, 15 Mart 1967 yılında CHP'ye 5 bin lira bağışta bulunduğuna dair makbuzlu iddiası birçok soruya da beraberinde getirdi. Değiştirilerek 1942 yapılan doğum tarihine göre, Gülen, 1962-1963 yıllarında, "Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği" kurucusu. Petek'in CHP'ye bağış yaptığını söylediği 1967 yılında 24 yaşında ve İzmir merkez vaizi.

CHP'ye 5 bin liralık bağış raporda yok

636 sayfalık Darbe Komisyonu Taslak Raporu’na Petek’in bağış iddiası yer almıyor ancak Gülen hakkında özlük dosyasında bazı evrakları kaybedilmiş olsa da, neredeyse tüm hayatı bir film şeridi halinde görülüyor.

Gülen’in doğum tarihi kaç? Hangisi doğru?

Gülen’in çeşitli dönemlerde değiştirildiği anlaşılan üç ayrı doğum tarihi bulunuyor. Bazı belgelerde 1938, 1941 ve 1942 doğum tarihi var. Belgelerin çoğunluğunda 1942 tarihi yazıyor. Bu durum taslak raporda, “Fetullah Gülen'in doğum yılı 1942 iken nüfus kayıtlarında 1941 olarak düzeltilmiştir. Vaiz sıfatıyla memur olmaya yaşı yetmediği için doğum tarihini 1 yıl geriye çektirerek yaşını büyütmüştür” diye yer aldı.

1960’larda, ‘ Komünizm Derneği’ kurucusu ve vaiz

10.11.1961 tarihinde askere giden Gülen, teskereyi aldıktan sonra memleketi Erzurum’a dönüyor. 1962-1963 yıllarında, Erzurum Komünizmle Mücadele Derneğinin kurucuları arasında yer alıyor ve taslak rapora göre aktif rol oynuyor. 6 04.07.1964’te Edirne Merkez Kuran kursu öğreticiliğine tayin ediliyor, 23.07.1965’te naklen Kırklareli Merkez Vaizliğine tayin oluyor. 21.03.1966’dan- 1971 yılına kara ise İzmir merkez vaizi olarak görev yapıyor.

Taslak raporda ortaya çıkan bu tabloya göre, Komünizmle Mücadele Derneğinde aktif rol alan Gülen’in, CHP’ye vaizliğinin ilk başlarında 24 yaşında 5 bin lira bağış yapmış oluyor.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin dün açıklanan taslak raporda Gülen’in 1970 öncesi dönemi şöyle yer alıyor:

1970 öncesi yıllar: Kuruluş yılları

Fetullah Gülen 1959 yılının ilkbaharında Edirne'ye gitmiş ve böylece muhit değiştirerek Erzurum’dan uzaklaşmıştır. Edirne'de 1959 yılında şaibeli bir şekilde yaşını büyüterek elde ettiği imamlığı bir süre devam ettirmiş,5 10.11.1961 tarihinde askere gitmiş, acemi er eğitimini Ankara Mamak’ta, usta birliğini ise İskenderun’da tamamlamıştır. Askerliğini bitirmesini müteakip Edirne’ye dönmeyerek bir süre ailesiyle birlikte Erzurum’da kalmıştır. Erzurum’da kaldığı 1962-1963 yıllarında, Erzurum Komünizmle Mücadele Derneğinin kurucuları arasında yer almış ve dernekte aktif olarak görev yapmıştır. Gülen’in yurt dışı bağlantılarla ilk temasının bu dernek vasıtasıyla gerçekleştiği ve örgütün temellerinin bu süreçte atıldığı kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca bu derneğin yurtdışı kaynaklı “proje” bir dernek olduğu yönünde çok kuvvetli şüphe ve emareler bulunmaktadır.6 04.07.1964’te Edirne Merkez Kuran kursu öğreticiliğine tayin edilmiştir. 23.07.1965’te naklen Kırklareli Merkez Vaizliğine tayin olmuştur. 21.03.1966’da İzmir merkez vaizliği görevine gitmek üzere Kırklareli’den ayrılmıştır. Fetullah Gülen, 1971 yılına kadar buradaki görevine devam etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Komisyona sunmuş olduğu 24.04.2017 tarih ve 126895 sayılı cevabi yazıda, Fetullah Gülen’in vaizlik görevine ilişkin arşiv kayıtları özetle şöyle:

Asaletinin tasdiki için Gülen’in Va’z risalesi, 18.02.1966’da Kırklareli Müftülüğünden Din İşleri Yüksek Kurulu’na iletilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İzmir Valiliğine yazdığı 20 Mayıs 1966 tarihli yazıda; 28.04.1966 tarihinde alınan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun aldığı karara göre, F. Gülen’in va’a risalesinin mevzu ile alakalı ayeti kerime ve hadisi şerifleri içermediği gibi konu ile ilgisi bulunmayan sözleri de zikrettiği cihetle adaylığı müddetince, asaletinin tasdikine esas olmak üzere talimatnameye uygun olarak hazırlayacağı en az on sahifelik ikinci bir risalenin tetkik edilmek üzere gönderilmesinin temini ile görevindeki başarı derecesinin belirtilmesi rica edilmiştir.

31.05.1966 tarihinde İzmir Müftülüğünden Vali Muavininin onayı ile Diyanet İşleri Başkanlığına yollanan yazıda, İzmir Merkez Vaizi Gülen’in yazmış olduğu Va’z risalesinin Başkanlığa arz edildiği ve bu görevlinin ehli olup Va’z larıyla İzmir’in münevver halkını tenvir ettiği ve üstün başarı gösterdiği belirtilmiştir. Vaiz adayı iken 05.07.1966 tarihli mucip ile asaleti tasdik edilmiştir.

İzmir merkez vaizi iken, 04.12.1967’de Ramazan dolayısıyla Manisa ve Aydın illerinde vaaz etmek üzere görevlendirilmiştir.

22.01.1968 tarihinde 40 gün izin almış ve bu iznin yurt dışında kullanılmasına, Diyanet İşlerince müsaade edilmiştir.

07.11.1969’da Ramazan müddetince 1 ay vaaz etmek üzere İzmir kazalarında görevlendirilmiştir.

Sağcı faaliyetleri olduğu gerekçesi ile Hisar Camii imam hatibi Şaban Düz ile birlikte 03.05.1971’de İzmir Sıkı Yönetim Komutanlığınca tutuklanmıştır. Sıkı Yönetim Komutanlığınca tahliye edildiği için Diyanet İşleri, İzmir Valiliğine 12.11.1971 tarihli yazıyı ilgide göstererek Gülen’in vazifeye başlattırılması için 09.12.1971 tarihinde yazı yazmıştır.

1971 yılı Aralık ayında göreve başladığı İzmir’de, Valiliğin şifahi emirleriyle 15.01.1972’den itibaren ikinci bir iş’ara kadar vaazdan menedilmiştir. Gülen’de “Nöroloji” teşhis eden Doç. Dr. Ahmet Satoğlu görüşmeyi yasak ettiğinden, bu emri kendisine tebliğ etmek mümkün olmamıştır.

22.01.1972 tarihinde İzmir Valiliğinden Diyanet İşlerine yazılan gizli yazıda; muzır faaliyetleri görüldüğü için İzmir Sıkıyönetim Komutanlığınca 19.05.1971-09.11.1971 arası tutuklu tutulan Gülen’in, İzmir vazifesine devamının Valilikçe kesin şekilde mahzurlu görüldüğü ve bu şahsın il dışına başka bir göreve naklen atanması teklif edilmiştir.

22.01.1972’de İzmir’den Edremit’e tayin olmuş, 27.04.1972’de Balıkesir Edremit’teki görevine başlamıştır. Edremit vaizi iken; 02.09.1972-23.10.1972 tarihleri arasında 51 gün izin kullandıktan sonra protez tedavisi teşkilatı bulunan İzmir Devlet Hastanesinden 20 gün rapor almıştır.

29.06.1974 tarihinde Edremit’ten Manisa’ya tayin edilmiştir.

Gülen, 15.10.1974 tarihinde 30 gün izin almış ve bu iznin yurt dışında kullanılması talebi, Diyanet İşlerince kabul görmüştür.

30.06.1976 tarihinde Manisa ili merkez vaizliğinden İzmir’in Bornova ilçesi vaizliğine tayin edilmiştir. Manisa Müftülüğünün bu tayini durdurma çabaları sonuç vermeyince, 14.09.1976’da Bornova’da başlamıştır.

18.02.1977 tarihinde Cuma vaazının sonunda bir emri vaki ile gece sohbetlerini Hisar Camii’ne almak durumunda olduğunu cemaate duyurarak Bornova’da sadece Cuma günleri vaaz edeceğini ilan eden Fetullah Gülen’e Bornova Müftülüğü

31.03.1977 tarihinde bir yazı yazmıştır. Bu yazıda, vaizlerin haftada 3 gün vaaz vermesi gerektiğini, Gülen ile beraber diğer vaizlerin de vaazlarını haftada bire indirme temayülü gösterdikleri için, Bornova’da başka vaaz vermesine mani mazeretine dair Gülen’den yazılı mütalaası istenmiştir.

Gülen, 16.02.1977 tarihinde Suudi Arabistan’a umreye gitmek için 30 gün izin almış ve bu iznin yurt dışında kullanılması talebi, Diyanet İşlerince kabul görmüştür.

Bornova Müftülüğü'ne yazdığı 25.02.1977 tarihli dilekçede; dışarıya seyahat yapmasının sağlık bakımından kendisini rahatsız edeceğini gerekçe göstererek verilen göreve gelemeyeceğini yazmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 03.08.1977 günkü telefon emirleriyle Almanya’da Ramazan münasebetiyle görevlendirilmiştir.

30.09.1977 Cuma günü Ankara Kocatepe Camiinde vaaz ve hutbe vermek için Diyanet İşlerine müsaade için dilekçe yazmıştır.

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nın talebi üzerine Köln Başkonsolosluğumuzun gözetimi altında, Milli Görüş Teşkilatı’nın tüm masrafları karşılaması koşuluyla, 2 Aralık 1977 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Almanya’da yurttaşlarımızı dini konularda aydınlatmak üzere görevlendirilmiştir.

16.12.1977 tarihinde Bornova vaizi iken, Ankara ili ve ilçelerinde vaaz etmek üzere 10 gün müddetle (yolluk ve yevmiyesi ödenmek suretiyle) görevlendirilmiştir. Gülen, daha sonra rahatsızlığı ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle bu göreve gidemeyeceğini bildirir tarihsiz mazeret dilekçesi sunmuştur.

Gülen, 08.06.1978 tarihinde 30 gün izin almış ve bu iznin yurt dışında kullanılması talebi, Diyanet İşlerince kabul görmüştür.

28.09.1980 tarihinde Erzurum Nöbetçi Sağlık Ocağından 20 günlük rapor almıştır.

16.10.1980 tarihinde Kayseri Tıp Fakültesi’nden 45 günlük heyet raporu almıştır.

12.09.1980 tarihinden beri raporlu olduğundan kendisine 1980 yılı Ekim, Kasım, Aralık ve 1981 yılı Ocak maaşları ödenmemiş ve Çanakkale’ye tayin emri de tebliğ edilememiştir. Bornova İlçesi Vaizi Fethullah Gülen, 25.11.1980 tarihli karar ile Çanakkale İl Vaizliğine naklen tayin edilmiştir.

05.12.1980 tarihinde Çanakkale’deki görevine başlamıştır. F. Gülen 08.12.1980 tarihinde “Siyatalji” teşhisi ile 20 günlük tek tabip raporu, 30.12.1980’de “Koroner yetmezliği” teşhisi ile Vakıf Guraba Hastanesinden 2 aylık Sağlık Kurulu raporu aldıktan sonra Cerrahpaşa Psikiyatri bölümünden “Reaktif Anksiyete Hali” teşhisi ile aldığı 02.03.1981 tarihli 20 günlük tek tabip raporunu müftülüğe yollamıştır. Müftülüğün 10.03.1981 tarihli yazısında hastalık iznini görev yerinden başka bir yerde geçirmesi için kendisine izin verilmediği, hastalık izni verilmediği halde izinsiz ve özürsüz olarak görevine başlamadığı için 657 Sayılı kanun gereğince hakkında gerekli işlem yapılması istenmiştir.

Çanakkale İlinde Merkez Vaizi iken, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevine devam edemeyeceğini beyan ederek 20.03.1981 tarihinde istifa etmiştir. F. Gülen, istifa dilekçesinde “4 yıldan beri devam eden kalp rahatsızlığım, son 6 aydan bu yana şiddetini artırdığı iki heyet ve buna munzam muhtelif raporlarla tespit edilmiştir. Binaenaleyh, vazife yapamadan maaş almak beni ruhen iz’aç ettiğinden istifamın kabulünü müsaadelerinize arz ederim” ifadelerine yer vermiştir. Öte yandan, istifasından bir gün önce (19.03.1981) son 4 yıl boyunca devam eden kalp rahatsızlığını ve son 6 ayda tedavisi için rapor almak mecburiyetinde kaldığını belirterek maaşsız izin için dilekçe vermiş ama bu talebi Diyanet İşleri Başkanlığınca 13.04.1981 tarihinde reddedilmiştir.

Ayrıca; Çanakkale Müftülüğünün, Gülen’e 10.03.1981 tarihli (istifasından 10 gün önce) cevabi yazısında “Tek tabipden alarak Müftülüğümüze göndermiş olduğunuz 02.03.1981 gün ve 337 Sayılı raporunuz gerekli mevzuat ve son çıkan ‘Memurların hastalık raporlarını verecek Hekim ve Resmi Sağlık Kurulları hakkında yönetmelik’in ilgili maddelerine göre geçerli sayılamayacağı gibi aynı yönetmeliğe göre izinli de sayılamayacağı” belirtilmiştir.

28.10.1980 gün ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Şb.1.C.16228 sayılı teleks yazıları ile Fetullah Gülen’in irticai faaliyetlerde bulunduğu gerekçesi ile Ege Ordu Sıkıyönetim Komutanlığınca arandığı bildirilmiş ve Genel Kurmay Başkanlığınca yayınlanan aranan şahıslar kitabının 3 kategorisinin 15’inci sayfasının 588 sırasında ismi geçen Fetullah Gülen’in 13.01.1986 günü Burdur İlinde yakalandığı, Teleks yazısı ile yakalanmasını isteyen Ege Ordu Sıkıyönetim Komutanlığı ile temasa geçilmiştir. 14.01.1986 tarihli yazılarında, hakkında herhangi soruşturma emrinin verilmediği bildirilmiş, anılan Komutanlığın yazılarına istinaden serbest bırakılmış, İzmir Emniyet Müdürlüğünce hakkında tanzim edilen yakalama ve tahdit fişinin kaldırıldığı dosyasının tetkikinden anlaşılmıştır.

“Geçmiş hizmetlerimi tamamlamak ve teşkilattaki kudsi vazifeme devam edebilmek için; İstanbul ili merkez vaizi olarak görevime yeniden dönmek istiyorum” diyerek 31.03.1986’da dilekçesini vermiş ama bu konuda Diyanetin olumlu ya da olumsuz bir kararına ilişkin herhangi bir belge görülmemiştir.”



CHP’nin tepkisi



CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Petek’in CHP’ye bağış iddiası ile ilgili şöyle konuşmuştu:

AKP’li Komisyon Başkanı Reşat Petek, düzenlediği basın toplantısında Fetullah Gülen'in, 15 Mart 1967 yılında CHP'ye 5 bin lira bağışta bulunduğuna dair makbuzu göstererek yaptığı açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, belgenin sahte olduğunu söylemiş ve "Belge internet satış sitelerinde koleksiyoncular tarafından satılan boş makbuzların temin edilerek sonradan üzerinin doldurulması suretiyle üretilmiştir. Bu makbuzlar seri halde internet sitelerinde satılmaktadır. Bir çocuk zekasıyla bu makbuz satın alınmış, Fetullah Gülen CHP'ye bağış yapmış gibi gösterilerek sahtekarlıkla tarihi bir olayda CHP'ye iftira atılmaktadır. 050 seri numaralı boş makbuz bu şekilde satın alınmış üzerine Gülen'in CHP'ye bağış yaptığı şekilde bir iftira yapıştırılmış ve bu CHP'ye yamanmaya çalışılmaktadır.

O tarihte 5 bin lira, 560 dolar. Bir vaiz maaşı ortada, bugünkü enflasyona getirirsek 5, 6 bin dolar yapıyor. Bu kadar ahmakça ve bu kadar haksızca, vicdansızca, ahlaksızca bu iftiranın atılmasını kınıyoruz. Biz bu iftirayı yargıya taşıyacağız. Kontrollü darbenin kontrollü raporu iftira ile yürümektedir. Reşat Petek'in bu açıklamasını raporun metninde görmedik. Madem bu kadar ciddi bir iddian var, niye rapora yazma cesareti gösteremedin Reşat Petek?" demişti