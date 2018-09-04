AKP'li Özhaseki: Millet Cumhur İttifakı'nı sevdi, yerel seçimlerde devam etmesi normal

AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde AKP ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nı sürdürebilecekleri mesajını verdi.

CNN Türk televizyonuna konuşan Özhaseki “Cumhur ittifakı diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP'nin kendi içinde tartışması gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da görüşünü söyler” dedi.

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