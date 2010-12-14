AKP'li Özhaseki ile CHP'li Kulkuloğlu TV'de tartıştı

T24 – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine damgasını vuran yolsuzluk dosyasına ilişkin tartışma ekranlarda sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediyede rüşvet ve yolsuzluğa karıştığı için 6 yıl 14 gün hapis cezasına çarptırılan Hacı Ali Hamurcu'nun kendi başvuruları üzerine yakalandığı nı öne sürdü. Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun akıbetini sorduğu Hamurcu'nun ifadesinin 10 sayfalık bölümünde kendisini de hedef alan asılsız suçlamalar bulunduğunu ve bu bölümün savcılığın talimatı üzerine ayrılarak “memur suçları” kapsamında olup olmadığının tespiti için valiliğe gönderildiğini söyledi. CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ise, “Hamurcu'nun belediyenin ihbarı üzerine değil, babasının oğlunun can güvenliğinden endişe ederek savcılığa başvurması üzerine” yakalandığını söyledi. Kulkuloğlu, Hamurcu'nun 26 sayfalık ifadesinin 10 sayfasının emniyette polis tarafından, paragrafların da yeri değiştirilerek ayıklandığını öne sürdü.

Basın toplantısı yapmadan önce CNN Türk'te ki Haber toplantısı'na telefonla bağlanan Özhaseki ve Kulkuloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde tartışma yaratan rüşvet dosyası konusundaki görüşlerini dile getirdiler.

Özhaseki, CNN Türk Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan'ın da sorularıyla araya girdiği konuşmasında, Hamurcu'nun bazı belde ve ilçelerin büyükşehir belediyeleri sınırlarına dahil edilmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geldiğini kaydetti. Özhaseki özetle şunları söyledi:

“Bu belediyede alınan kararları bize getiren arkadaş. Ben iddiaları alınca, Teftiş Kurulu daha raporunu bitirmeden savcılığa müracaat ettik. 'Bizim elimizde bunlar var, daha da bilgi gelebilir, ama bu insanın yakalanması lazım, ifadesi alınması lazım' diye. Sonra da 17.7. 2007'de yakalanıyor. Sanki masum bir insan yakalanmış da bunları anlatmış gibi anlatılması yanlış.

İlk ifadesi 26 sayfa, doğru. 26 sayfa tutanakla götürülüp cumhuriyet başsavcılığına teslim ediliyor. 10 sayfanın saklanması söz konusu değil. 26 sayfanın tamamı da savcılığa teslim ediliyor. 10 sayfalık bölüm, bir soruya verilen cevap, bu soru memur suçlarıyla ilgili olabileceği düşüncesiyle vilayete gönderiliyor. Belediyede çalışan diğer memurlarla ilgili bölüm bu 10 sayfada bulunuyor. Orada benimle ilgili iddia da var.

Bu memur suçlarıyla mı ilgili, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ile mi ilgili diye incelemeye alınıyor. Ve içerisinde yaklaşık 50 kişinin ismi geçiyor. Yoksa bir satırlık bir belge kayıp değil.

Vali bey takip için yardımcısını görevlendiriyor. Vali Yardımcısı imar vs. ile ilgili olduğu için ilçe belediyelerinden belgeler istiyor. İlçe belediyeleri beş gün içinde belgeleri teslim ediyorlar. Belgelere ben de baktım 'Bu iş imara uygun değil, ama verilmiş' gibi suçlamalar var.

O iddialara ilişkin olarak, imara aykırı mı, değil mi, tek tek rapor yazıyorlar ve imara aykırı olmadığına karar veriliyor.

Diğer yandan ismi geçen 50 kişiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcı Vekili 9 ay takip yapıyor. Tek tek ifade alıyor. Örnek vereyim 'Şurada rüşvet alındı, ev alındı verildi, tapular kızının üzerine yapıldı' gibi iddialar var. Bu dokuz aylık süre içinde hepsinin yalan olduğuna kanaat getiriliyor ve soruşturmaya yer olmadığına karar veriliyor.

Belediye Başkanı, meclis üyeleri vs. nerede yargılanmalı denilerek dosyanın o bülümü vilayete gönderiliyor. Vali Yardımcısı, şunların Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'yla yargılanması lazım, diyor. Doğru da yapıyor. Muhakkiklik yapan bu Vali Yardımcısı arkadaşımız normal kararnameyle Gaziantep Vali Yardımcılığı'na gidiyor. Cezalandırma amacıyla gönderildiği iddiaları doğru değil.”

Kulkuloğlu: İfade emniyette çarpıtıldı

Belgeleri basın toplantısı düzenleyerek dağıtacağını açıklayan Özhaseki'nin açıklamaları üzerine Haber toplantısı'na bağlanan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu da özetle şunları söyledi:

“Başbakan yanlış yönlendirildi, Sayın Özhaseki'nin verdiği bilgiler doğru değildir. Hamurcu belediyenin başvurusu üzerine değil, babasının, 10 gün önce 'oğlumun hayatından endişye ediyorum' diye başsavcılığa başvurması üzerine aranmaya başlanmıştır.

Hamurcu ile belediye Genel Sekreteri arasında çatışma çıktı. Ve Genel Sekreter Hamurcu'yu belediyeden kovmuştur. Hamurcu 'Canından şüphe etmen gerekir' uyarıları sonucunda şehri terk etmiştir. Babası bunun üzerine başvuruyor.

Bir başka yolsuzluk da söz konusudur. O çocuk üzerinden toplanan paralarla havaalanında taksi durakları ve plaka tahsisi söz konusudur.

Özhaseki'nin kayınbiraderinin (Özhaseki 'Böyle bir kayınbiraderim yok' dedi-T24) devreye girmesi üzerine pazar günü yapılan görüşmelerde 'biz dolandırıldık, elimizde belgeler var' deniyor. Bunun üzerine belediye panikle pazartesi sabahı savcılığa başvuruyor.”

'Yolsuzluk var, diyen de mi Silivri'de?'

Başbakan Tayyip Wikileaks belgelerindeki servetiyle ilgili ifadeler üzerine çıkan tartışmada kendisini bu konuda suçlayanların Silivri Cezaevi'nde yattığını söylediğini hatırtalan Kulkuloğlu, Kayseri'de AKP'lileri suçlayan Hamurcu'nun da Silivri'de olduğuna işaret etti. Kulkuloğlu, bu nedenle, Kılıçdaroğlu'nun Başbakan'a “Hamurcu'nun Silivri Cezaevi'nde olduğunu” özellikle söyletmeye çalıştığını vurguladı. Kulkuloğlu, şöyle devam etti:

“Bu çocuk 6 ay 10 gün hapis ve 45 bin lira ceza almıştır. Ve Silivri'dedir. Başbakan malvarlığıyla ilgili konuşanlar Silivri'de demişti. Acaba yolsuzlukla ilgili olanlar da mı Silivri'ye gidiyor?

İfadenin 16 sayfalık bölümü çocuğun, tek başına örgütsüz suçtan -nas ıl oluyorsa- Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı bölüme ilişkindir. Hukukun temel ilkesidir, ifade bölünmez. Savcılık ayrıştırma kararı alabilir, ama burada öyle bir karar da yoktur. İfade 26 sayfa olarak alınıyor, ama emniyette sonradan ayrıştırılıyor. Gece 12'de alınıyor, gece saat 01:00'de paragraflar yok edilerek, paragrafların yerleri değiştirilerek ifadelerle oynanmış. Bizde iki ifade de var.

'Muhakkik olarak atanan vali yardımcısı olayı araştırmış' deniyor. Ayın dördünde bilirkişi oluşmuş, ama önceden bilirkişi raporu açıklanmış.”

Özhaseki: İfade başsıvcılığın talimatıyla ayrılmış

Özhaseki, Kulkuloğlu'nun bu sözleri üzerine şunları söyledi:

“Sayın vekilimiz Kılıçdaroğlu'nun yanılttığı için büyük bir suçluluk duygusuyla konuşmaya başladı. Öyle bir kayınbiraderim yok benim. Hepsi senaryo. İlk ifade 26 sayfa, 10 sayfası ayrılmış. Evet polis ayırmış. Başsavcılığın talimatı üzerine ayrıldığını söylüyor arkadaşlar. Hamurcu, tutuklandıktan sonra başsavcılığa iki kere çağrılıyor. Verdiği ifade 13 sayfa, hepsini karıştırıyor olayların. Sonra yine çağrılıyor, çelişkiler olduğu söyleniyor. Artık bunalmışlığın verdiği ifadede, 'belediye başkanını, ismi geçen şahısları karıştırırsan kurtarırlar seni dedikleri için onları karıştırdım' diyor.

2 sene boyunca süren yargılama sonunda itirafları, evrakta yaptığı sahtekârlık görülüyor ve mahkûm oluyor.”