AKP'li Özhaseki: Belediye başkanlarını değiştirmek için 5 sene gerekmiyor, görevden alıyoruz

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Özhaseki, “eskort araçlarla gezen, makam odasının kapısını açık tutmayan ve yüzü gülmeyen kişilerle çalışmayacaklarını” söyledi. Özhaseki, belediye başkanları için "Zaten değiştirmek için beş sene de beklemiyor, görevden alıyoruz. Bu çalışmalar da vatandaşın hoşuna gidiyor"

Mehmet Özhaseki, Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'a konuştu. Özhaseki, özetle şunları söyledi:

- 1.398 belediye var, bu belediyelerin ortalama 900'ü AK Parti yönetiminde. Bunlar içinde çok başarılı arkadaşlarımız var. Bir de başarısına gölge düşmüş arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar yolsuzluk yapmış kişiler değil. Ancak parti açısından bakıldığında istediğimiz oranda performans ortaya koyamıyorlar. Biz ısrarla diyoruz ki; eskort araçlarla falan gezilmeyecek, makam odanızın kapısı açık olacak, yüzünüz gülecek… Bu konu ile ilgili kanun yazamayız ancak bizim partimizin temel bakışı zaten budur. Resmen söylüyor ve tebliğ ediyoruz. Bunun aksi davranışta bulunan arkadaşlarımızla çalışmayacağız.

- Zaten değiştirmek için beş sene de beklemiyor, görevden alıyoruz. Bu çalışmalar da vatandaşın hoşuna gidiyor. Bunun dışında değişim zaten her zaman esas. Vatandaş sebepsiz olarak yeni birini denemek istiyor. Bu çok doğal hakkı. Biz parti olarak belirlediğimiz yardımcı arkadaşlarımızla birlikte bütün illerde bir çalışma yapıyoruz. Bu alanda uzman arkadaşların işi sorumlu oldukları bölgenin büyük fotoğrafını görmek. Tabii siyasi ve demografik yapıya da bakıyorlar, parti geçişgenliklerine, bölgedeki ikinci partiye de bakıyorlar. Bunlar çok önemli. Ancak bir taraftan da şehrin sıkıntılarını ve vatandaşın beklentilerini inceliyorlar. Bu konularla ilgili resmen ders çalışıyoruz. Ortaya çıkan fotoğrafa göre de bu bölgede hangi arkadaşla çalışacağımıza karar veriyoruz. Her bölge için alternatif adaylar da oluşturuyoruz. Bir ilde başkan değişecek olmasa bile en az beş alternatif adayı çantamızda hazır tutuyoruz.

Söyleşinin tamamını okumak için tıklayın.