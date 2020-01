AKP'li Özdağ: Zehirlenmelerle ilgili sabotaj ihtimali de araştırılmalı

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaşanan gıda zehirlenmelerinin adli ve idari soruşturmasının devam ettiğini söyledi. Her türlü ihtimalin düşünülmesi gerektiğini belirten Özdağ, “Orada çalışan kişilerden orada görev yapan herkese kadar gerek yemek alınan yerden gerek burada kazanların başında duran kişilere kadar da bir araştırma yapılması hem emniyetimizin hem askeri istihbaratımızın hem de milli istihbarat teşkilatımızın görevidir diye düşünüyorum” dedi. Özdağ, sabotaj ihtimalinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Özdağ, konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa İl Valisi Mustafa Hakan Güvençer, sağlık kurumu müdürleri, üst düzey askeri yetkilerinde katıldığı geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığını ve gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade ederek rahatsızlanan askerlerin hayati tehlikesinin olmadığını belirtti.

Askeriyede bazı askerlerin “Sıkıntım var, bulantı hissediyoruz, kendimizi iyi hissetmiyoruz” demelerinin, ardından da “kendini iyi hissetmeyenler müracaat etsin” denilince ilk başlangıçta 530 ilerleyen zaman diliminde 700 civarında askerin hastanelere taşındığını belirten Özdağ, “Yaşanan hadise sonrası ve askerlerimizin hastanelere taşınmalarının ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz, Kamu Hastaneleri Birliğimiz ve Halk Sağlığı Müdürlüğümüz hemen devreye girdi. Askerlerimiz arasında herhangi bir hayati tehlikesi olan kişi yok. Acil durumda veyahut yoğun bakımda olan askerimiz de yok” dedi.

Askerlerin hastane acil servise gelir gelmez bekletilmeden tahlillerinin yapıldığını kaydeden Özdağ, “Geçtiğimiz günlerde yine akşam yemeği yendikten sonra gelişen bu akşamki hadiseyle ilgili tüm tedbirler her yönleriyle alınmış durumda. Milli Savunma Bakanımız Sayın Fikri Işık Manisa’ya teşrif ettiler. Kendisiyle Sayın Valimiz, tüm sağlık ekiplerimiz, komutanlarımız ve de bizlerin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm yaşananlar an ve an mercek altına yatırıldı. Sağlık Bakanlığımız da konusunda uzman bir ekibi Manisa’ya gönderdi” dedi.

Her türlü ihtimalin düşünülmesi gerektiğini söyleyen AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konularla ilgili sabotaj ihtimali de araştırılmalıdır. Her ihtimali düşünmemiz gerekiyor. Eğer ihtimalleri düşünürsek o ihtimallere göre tedbirler alırız. Şuan için burada bir sabotaj ihtimali yok, bugünkü psikolojik havayla veya biz hastalandık denen ifadelerle ilgili ama daha önceki ifadeleri de değerlendirmekte fayda var. Orada çalışan kişilerden orada görev yapan herkese kadar gerek yemek alınan yerden gerek burada kazanların başında duran kişilere kadar da bir araştırma yapılması hem emniyetimizin hem askeri istihbaratımızın hem de milli istihbarat teşkilatımızın görevidir diye düşünüyorum