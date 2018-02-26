AKP'li Özdağ: Türkiye'deki darbelerin arkasında Batı var

AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu söyledi. Özdağ, "Okumazsanız yeni Fetullah Gülen'ler çıkar" uyarısında da bulundu.

Batman Üniversitesi merkez kampüsünde 'Türkiye'nin ayaklarındaki pranga; Darbeler' konulu bir konferansta konuşan AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un nedenleri ve sonuçları hakkında konuştu. "Bin yıldır biz bu topraklarda Ermeni'si, Kürt'ü, Türk'ü ve daha nice etnik kökenli insanlarla beraber yaşadık" diyen Özdağ, "Dünyadaki egemen güçler Çanakkale Savaşı'ndan beri bize düşmanlık besliyor. Bütün hayalleri sıcak denizlere inmek. Tarih boyunca 'böl-parçala-yönet' yöntemiyle hareket ettiler. Menderes'in iktidar olmasıyla tekrar hamleler başladı. Egemen güçler her zaman Türkiye'yi takip ediyorlardı. Türkiye'nin kalkınmasını istemediler" dedi.

"Aklınızı kiraya vermeyin"

Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu belirten Özdağ, "FETÖ yalancıdır. Bu darbenin arkasında da o var. Neden Türkiye'ye gelmiyor, kendini savunmuyor? Gelsin, cezasını çeksin, kendini aklamaya çalışsın. Gerekirse cezaevinde yatsın. ABD'ye bilerek, planlayarak gitti. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı var.Türkiye'yi idare etmek kolaydır. Yönetmek zordur. Yönetmeye kim kalktıysa çomak soktular. Küçük ölçekli bir devlet olmamızı istiyorlar. Aklınızı kiraya vermeyin. Okumazsanız yeni Fetullah Gülen'ler çıkar" dedi. (DHA)