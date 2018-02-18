AKP'li Özdağ: Hulusi Akar ve arkadaşları Çatı davasında bildiklerini anlatmalı; devletin eli güçlenir

AKP Manisa Milletvekili ve 'FETÖ Darbe Girişimi TBMM Araştırma Komisyonu' Başkanvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Şubat'ta görülecek Genelkurmay çatı davasında tanık sıfatıyla dinlenecek isimler arasında bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın mahkemede bildiklerini anlatmasının önemli olduğunu söyledi. Özdağ, Akar'ın bildiklerinin 'FETÖ' konusunda hükümetin elini güçlendireceğini ileri sürdü.

Konuya ilişkin olarak T24’e değerlendirmelerde bulunanÖzdağ, “Genelkurmay başkanının bildiklerini anlatması gerekiyor, bu FETÖ ile mücadelede devletin elini güçlendirecektir” dedi. Genelkurmay başkanın darbe gecesi rehin alınmak istendiğini ve kendisine silah çekildiğini kaydeden Özdağ, “Bu böyle bir yapı, devletine ihanet ediyor. Genelkurmay başkanı ve arkadaşlarının mahkemede bildiklerini anlatması bu yapının ortaya konması açısından da önem taşıyor” dedi.



TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Özdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu Kuvvet Komutanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davasında dinlenecek olmasıyla ilgili yazılı açıklamasında değerlendirmeleri şöyle:



Akar’la birlikte 11 kişi dinlenecek



FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylarla ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Genelkurmay Çatı Davasında', darbeciler tarafından derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın arasında bulunduğu 11 kişi, 'tanık' olarak dinlenecek.



Sayın Akar ifadeleriyle devam eden bu davanın muvazaalı bir darbe olmadığını da dile getirmiş olacak. Genel Kurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar’ın da o gün başına gelenler tüm ayrıntıları detaylarıyla göstermektedir. Sayın Akar’ın ve beraberindeki Kuvvet Komutanı arkadaşlarının ifadeleri bizim batıya karşı savunmamızda da, batıya karşı bunun bir darbe olduğunu söylemeleri de ciddi bir delil teşkil edecektir.



Bu FETÖ’nün bazı kişi ve kesimlerin iddia ettiği gibi belli bir dönem içinde palazlandığı yalan. Bu kesinlikle doğru değil. 50 yıldır bu yola çıkmış olan, hain bir yapı. Önce ibadet, sonra hizmet, sonra ticaret, sonra istismar ettiği bir ticaret. Ardından bu ticareti zimmete dönüştüren zimmeti de ihanete dönüştüren bir yapı. Bu yapıyla mücadele etmek herkesin, parlamentodaki milletvekillerinin tamamının, CHP’nin, MHP’nin AK Parti’nin görevi. Aynı zamanda Türkiye’deki 78 milyonun, bütün sivil toplum kuruluşlarının görevi."



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davasında 19 Şubat günü yapılacak duruşmada Hulusi Akar, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile emekli Orgeneral İhsan Uyar müşteki tanık olarak dinlenecek. Akar, Çolak, Uyar ve Güler, darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından Genelkurmay Karargahı’nda derdest edilerek Akıncı Üssü’ne götürülmüş, darbe girişiminin bastırılmasının ardından serbest kalmışlardı. 21 Şubat’ta ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli General Abidin Ünal ile Göksel Sevindik, Mikail Alıcı, Fikret Tayfur Erbilgin, Mehmet Özlü dinlenecek