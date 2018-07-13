AKP'li Özdağ: Gülen vaiz değilmiş, emekli olabilmek için kendisini redaktör olarak göstermiş!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin firari 1 numaralı sanığı Fethullah Gülen ile ilgili olarak açıklamalarını köşesine taşıdı. Özdağ, "Gülen emekli vaiz değil" derken, "Emekli olabilmek için kendisini bir yakınının matbaasında redaktör olarak göstermiş" ifadesini kullandı.

Öztürk'ün "2 Bomba" başlığıyla (13 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

AKP'nin genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TBMM'de oluşturulan “Darbeleri Araştırma Komisyonu”nda, başkan yardımcılığı yaptı. Mahkeme kararıyla “Terör örgütü” sayılan Fetullahçı yapı ile ilgili çok önemli gizli bilgileri öğrendi, belgeleri okudu. Hatta, bazı olayların ortaya çıkmasını sağladı.

Fetullah Gülen'in “emekli vaiz” olduğunu biliyoruz. Ama, Selçuk Özdağ'ın eline geçen belgeler, müfettiş raporu Gülen'in emekli vaiz değil, matbaada redaktör olarak çalıştığını ve o kadrodan emekli olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, matbaada böyle bir kadro olmadığı ve sahte belgelerle emekli edildiği anlaşıldığı için, kısa süre öncesine kadar maaşı kayyuma yatırılan Fetullah Gülen'in, şimdi de emekliliği iptal edildi.

Müfettişe baskı kuruldu

Fetullah Gülen'in, 30 Şubat 1990'da sahte belgelerle emekliye ayrıldığını müfettiş belirliyor. Ona ilişkin rapor da, Özdağ'ın elinde. Belgelere dayalı olarak Özdağ bize şunları anlatıyor:

“Gerçek olan şu: Fetullah Gülen emekli vaiz değil. İkincisi bu kişi emekli olabilmek için kendisini bir yakının matbaasında redaktör olarak göstermiş. Kayıtlarda redaktör yazıyor ama o matbaada redaktörlük kadrosu yok. Yani düz işçi olması lazım. Bayan müfettiş, bu durumu belirliyor ve rapor hazırlıyor, emekliliğinin iptalini istiyor. Ancak müfettiş baskıyla susturuluyor. Gülen'e de emekli maaşı ödenmeye devam ediyor.

Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanvekili olarak konu üzerinde hassasiyetle durdum. Sahte belgelerle emekliye ayrıldığını belirlemekle kalmayıp, Gülen'in pasaportunda da sahtelik olduğunu ortaya koyduk. Gülen, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa ediyor, emekliliğini doldurmak için matbaada çalışıyor görünüyor.

Diyanet'ten sahte yazı

Pasaport almak için başvurduğunda, o dönem hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Diyanet, Gülen'in emekli vaiz olduğunu bildiriyor. Gülen'in yeşil pasaport alabileceği belirtiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de, Gülen'e, 1,2 ve 3'üncü dereceden emekliye ayrılmış memurlara olduğu gibi yeşil pasaport veriyor.

Oysa, Gülen emekli vaiz olmamasına rağmen Diyanet böyle göstermiş. Bu olanlar bile devlet içindeki gücünü, devlet kademesinde nasıl korunduğunu gösteriyor. Her fırsatta ahlaktan bahseden kişi, devletin bir kuruşuna tenezzül eder mi?”

Özdağ'ın FETÖ soruşturma ve davaları için de bir önerisi var: Devletin yapması gereken, cemaate ucundan kenarından bulaşmış insanların özeleştiri yapmasını sağlamak olmalı, bu yapının niyetinin ne olduğunu bilenlerle onları ayırmasıdır. Her fırsatta da yaptıkları haksızlıklar, hukuksuzluklar ortaya konulmalı, cemaatle, örgüt ayırt edilmeli, insanların gözünün açılması sağlanmalı” diyor.