AKP’li Özdağ: Duran adam yaratıcı değil taklitçi bir eylem

Hülya Karabağlı/ ANKARA



Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Türkiye’de ayakta durarak yapılan protestoların yaratıcılıkla, estetikle, yenilikle, orjinallikle hiçbir alakası yoktur" dedi. Özdağ'a göre ayakta durma eylemi, Türkiye’de Sol’un taklit ettiği bir protesto türü.

Duran adam protestosunu 1956 yılında ilk olarak Macarların uyguladığına dikkat çeken Özdağ, yazılı açıklamasında, "Sovyet ordusunun kanlı bir şekilde bastırdığı komünizme isyan sırasında acımasızca 2500 Macar katledilmiştir. Yüz binlerce Macar ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Hür dünya bu olaya sustuğu gibi ülkemizdeki Sosyalistlerin, Komünistlerin bu vahşete karşı kılları kıpırdamamıştı" dedi.

Yazısında edebiyatçı Süleyman Tarık Buğra’nın "Ayakta Durmak İstiyorum" isimli tiyatro oyununu hatırlatan Özdağ, "Tarık Buğra oyununda Komünist Sovyet askerlerin bir odaya hapsettikleri özgürlükçü Macar gençlerinden oturmalarını isterler. Gençlerden biri buna uymaz ve bütün tehditlere karşın ayakta durmaya devam eder. Tiyatro oyunu ismini bu direnişten almıştır. Fakat işin önemli noktalarından bir tanesi de 'Ayakta Durmak İstiyorum' isimli bu oyun devlet tiyatroları tarafından 1966 yılında sahnelendi. Türkiye’de ki sol hiçbir zaman Türk solu olamadığı için ırkçı ve Turancı bir eseri oynuyorlar diye çığlıklar atmıştı. Tarık Buğra bu gürültüye aldırış etmedi" diye açıkladı.



Özdağ açıklamasında, "Bir özenti bir taklit içerisinde en son Gezi Parkını bahane ederek bazıları tencere tava çaldılar. Başkalarının hürriyetlerine zarar verecek, rahatsız edecek şekilde çaldılar" diye devam ederek, "Oysa ki Türkiye’nin yüzde 70’i Türkiye’nin şu anki hem ekonomik hem de istikrarlı yönetiminden, özgürlükçü ortamdan memnun. Bu eylemleri yapanlara soruyorum bizim tarihi ve edebiyatı bilmediğimizi mi zannediyorlar?" sorusuna yer verdi.