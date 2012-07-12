AKP'li Özdağ: 'Bahçelievler' tahliyesinde talimatı Başbakan verdi

3. Yargı Paketi kapsamında yapılan ve 'ülkücülere af' olarak nitelendirilen düzenlemenin mimarları arasında yer alan AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ "Başbakan mağduriyetin giderilmesi için talimat verdi" dedi.



3. Yargı Paketi düzenlemesinde imzası bulunan AKP'li Selçuk Özdağ, 7 TİP'li genci öldürenlerin mağdur olduğunu söyledi. Durumu Başbakan Erdoğan'a ileten Özdağ şöyle konuştu:

"1980 öncesi Ülkü Ocakları’nda yöneticilik yaptım. Adanalı ve Osmanağaoğlu’nu tanımıyorum ama bugün tahliye olması beklenen Muhsin Kehya koğuş arkadaşımdı. 7 yıl yattığım Ankara Kapalı Cezaevi’nde tanışmıştım. Bünyamin Adanalı ve Ünal Osmanağaoğlu’nun kardeşleri, Kehya’nın ağabeyi benimle görüştü, eşitsizlik olduğunu söyledi. Bir yıldır bunun üzerinde çalışıyordum. Hazırladıktan sonra Bülent Arınç’la görüştük, AK Parti hukukçuları bu konuda çalıştıktan sonra konu Başbakan’a arz edildi. Başbakan 'Burada bir mağduriyet var mı?' diye sordu. 'Var' denince mağduriyetin giderilmesi talimatı verdi. Önerge komisyona AK Parti önergesi olarak geldi, daha sonra MHP destekledi. 1980 öncesi suç işleyenler 1991’de infaz yasası değiştiği için çıktı. Solcular çıktı ama bu insanlar çıkamadı. İçeride bir tane solcu kalmadı. ‘Solculara uyguladılarsa sağcılarada uygulayın’ dedim. Eşitliği sağladım. Solcular çıktı ama Haluk Kırcı 21 yıl yattı, niye yatsın ki? Bunlar adam öldürdü ama ceza kanununa göre 10 yıl yatmaları lazım. 1974’te bomba atanın, banka soyanın 5 yıl yatıp çıkması ne kadar doğruysa, bunların da 10 yıl yatıp çıkmaları o kadar doğru."