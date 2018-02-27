AKP'li Özdağ: Aklınızı kiraya vermeyin, okumazsanız yeni Fethullah Gülenler çıkar

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı ülkelerinin bulunduğunu iddia etti. "Aklınızı kiraya vermeyin" diyen Özdağ, "Okumazsanız yeni Fethullah Gülen'ler çıkar. Fikriniz hür olacak" tavsiyesinde bulundu.

Batman'da düzenlenen 'Türkiye'nin ayaklarındaki pranga: Darbeler' isimli konferansta konuşan AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu belirtti.

27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un nedenleri ve sonuçları hakkında konuşan Özdağ, "Bin yıldır biz bu topraklarda Ermenisi, Kürt'ü, Türk'ü ve daha nice etnik kökenli insanlarla beraber yaşadık. Dünyadaki egemen güçler Çanakkale Savaşı'ndan beri bize düşmanlık besliyor. Bütün hayalleri sıcak denizlere inmek. Tarih boyunca 'böl-parçala-yönet' yöntemiyle hareket ettiler. Menderes'in iktidar olmasıyla tekrar hamleler başladı. Egemen güçler her zaman Türkiye'yi takip ediyorlardı. Türkiye'nin kalkınmasını istemediler" dedi.

"Aklınızı kiraya vermeyin"

Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu ifade eden Özdağ, şöyle devam etti:

"FETÖ yalancıdır. Bu darbenin arkasında da o var. Neden Türkiye'ye gelmiyor, kendini savunmuyor? Gelsin, cezasını çeksin, kendini aklamaya çalışsın. Gerekirse cezaevinde yatsın. ABD'ye bilerek, planlayarak gitti. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı var.Türkiye'yi idare etmek kolaydır. Yönetmek zordur. Yönetmeye kim kalktıysa çomak soktular. Küçük ölçekli bir devlet olmamızı istiyorlar. Aklınızı kiraya vermeyin. Okumazsanız yeni Fethullah Gülen'ler çıkar. Fikriniz hür olacak. Darbeye izin vermeyen çok önemli subay, emniyet çalışanları, basın mensupları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin içindeki vatan sevgisi darbeye izin vermedi. Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bertaraf edilseydi darbe başarılı olacaktı."