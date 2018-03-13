AKP'li Özdağ: 12 Mart 1971 darbesinin arkasında da 'FETÖ' vardı

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bütün darbelerin kötü olduğunu belirterek "12 Mart 1971 darbesinin arkasında da aynen 12 Eylül 1980, 27 Mayıs 1960 darbeleri ve 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi Fethullahçı Terör Örgütü vardı" dedi. Özdağ,12 Mart darbesi için "Bu emperyalist egemen güçlerin taşeronluğunu yaparak Türkiye'nin kalkınma hamlesini baltalama süreciydi” değerlendirmesinde bulundu.

AKP Manisa Milletvekili Doç. Dr Selçuk Özdağ 12 Mart darbesinin 47. yılı nedeniyle açıklama yaptı. 95 yıllık Cumhuriyet tarihin son elli yılının darbeler tarihi olduğunu belirten Özdağ, TSK içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin arkasında bulunduğu iddia edilen 'FETÖ' nün,12 Mart 1971 darbesinin de 'tetikçisi' olduğunu öne sürdü. Özdağ, "27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 post modern darbe ve 27 Nisan 2007 e-muhtırası gibi darbeler Türk demokrasisine ve Türk ekonomisine çok ama çok büyük zararlar vermiştir” dedi.

Vesayetçilerin millet iradesi üzerine hep ipotek koyduklarını ve bu çaba içerisinde hareket ettiklerini belirten Özdağ’ın şöyle devam etti:

“Bu nedenle siyasetin ve siyasetçilerin alanını daralttılar ve siyasetçiler ortaya çıkan bu problemlere çözüm bulamadılar, problem üreten bir sistemle karşı karşıya kaldık. İlk defa 15 Temmuz gecesinden sonra hep birlikte millet iradesinin üzerinde başka bir irade olmayacağı haykırıldı. 15 Temmuz gecesi milletimiz batıya ve egemen güçlere de mesaj vermiştir. Gerçek demokrasilerde tüm rolleri sandık yani millet iradesi dağıtır. Sandıkla gelenler ise sandıkla gitmelidirler.



15 Temmuz gecesi Fethullahçı terör örgütü bir harakiri yapmıştır. Ama bu darbeye karşı koyan seçilmiş irade, seçilmiş irade, vatansever emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri, bürokratlar, aziz milletimiz darbeler tarihini en karanlık sayfaların çöplüğüne atmışlardır. Darbeler tarihi artık çöplüktedir. Darbeye teşebbüs etseler bile başarılı olamazlar çünkü millet teyakkuz halindedir. Siyaset iradesi dimdik ayaktadır."