AKP'li Özdağ: 12 Eylül'de asker bize tek tip giydirdi, ben darbeci değildim; bunlar darbeci, tek tip elbise doğrudur

12 Eylül'de tutuklanan AKP'li Selçuk Özdağ, darbecilere tek tip kıyafete destek verdi. Özdağ, “Bize tek tip kıyafeti darbeciler giydirdi. Ben darbeci değildim. Fakat bunlar darbe yaptı, demokrasiye halel getirmek istedi. Tek tip kıyafet doğrudur bence” dedi.

GazeteDuvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Özdağ’a, darbe girişimi kapsamında devam eden yargılamaları sorduk. Akıncı Üssü davasında sivil imamlar başta olmak üzere sanıkların tüm suçlamaları reddetmesini değerlendiren Özdağ bunun iki nedeni olduğunu söyledi:

“Bunlar bir darbe yaptı. Başarısız oldular. Bu darbenin başındaki kişi Fethullah Gülen. Herkes bu konuda hemfikir. Bu şahsın yakalanan sivil imamları bunu inkar ederek zamana oynamak istiyorlar. Diğer yandan ‘Darbe ile alakamız yok’ diyerek özellikle yurt dışındaki elemanları da zımnen korumaya çalışıyorlar. Çünkü burada yargı süreci sonunda hüküm giyip tescilli darbeci olurlarsa, Türkiye’nin eli güçlenecek, diğer ülkeler nezdinde ciddi hamleleri olacak. İleride Türkiye’nin bunlarla ilgili yapacağı hamleleri durdurmayı amaçlıyorlar. Bunlar ceza aldıktan sonra diğer ilintili olanlarla ilgili kırmızı bülten çıkaracağız.”

‘Darbe yapana tek tip kıyafet olur'

İnsan kaynağı, maddi kaynakları, arkasındaki uluslararası egemen güçler ele alındığında FETÖ’nün ‘dünyanın en önemli örgütü’ olduğunu söyleyen Özdağ, sanıklara ‘tek tip kıyafet’ giydirilmesi için yapılan hazırlığı da değerlendirdi. 12 Eylül döneminde cezaevinde yatan Özdağ, ‘tek tip kıyafet’ tartışmasında öznenin dışına çıkılmaması uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“Burada özne Fethullah Gülen, burada özne darbe, burada özne, Türkiye’ye yapılan kötülük, burada özne vesayetçiler, burada özne egemen güçler. Diğerleri tali meseleler. Ben 12 Eylül darbesinde tutuklandığımda askerler bize tek tip elbise giydirdi. Darbeciler giydirdi. O zaman ben darbeci değildim. Masumiyet karinesi çerçevesinde muamele görmem gerekirdi. Fakat orada potansiyel suçlu muamelesi gördüm. Fakat bunlar darbe yaptılar. Bunlar demokrasiye halel getirmek istediler. Darbe yaptılar. Tek tip kıyafet doğrudur bence.”

Özdağ, darbe sanıklarının da henüz hüküm giymediğini hatırlatmamız üzerine, “Hüküm giymediler doğru ama darbe yapmak istediler, başarısız oldular” değerlendirmesinde bulundu.

‘Örgüt çözülüyor'

Asıl olarak siyasi irade, MİT, Diyanet gibi devlet kurumlarının, sivil toplum kuruluşları ve medyanın el ele verip FETÖ’nün Türkiye ve dünyada nasıl silineceğine kafa yorması gerektiğini belirten Özdağ şöyle devam etti:

“Cemaatle FETÖ birbirinden ayrılmalı. Sadece cemaat saiki ile giren olmuş olabilir. Bunları yargı ayırt edecektir. Aşağıdakilerden istediğimiz de şu: Bildiklerinizi açıklayın ki yukarıya rahat ulaşalım. Ama yavaş yavaş çözülüyorlar.”