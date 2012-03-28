AKP'li Özcan Ulupınar: Ateist, dinsiz insandan kimsye fayda gelmez

AKP'li Milletvekili Özcan Ulupınar'ın ateist gençten kimseye fayda gelmeyeceğini savundu

AKP Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar, Çaycuma ilçesinde katıldığı cami açılışında tartışmalara neden olan sözler sarf etti.

AK Parti’li Ulupınar, şöyle konuştu:

“Dindar bir nesilden kime zarar gelir? Vatana, memlekete, dinine, kendisine, ailesine faydası olur.

Ateist, dinsiz bir gençten hiç kimseye fayda gelmez. Kafamızı gözümüzü de yarsalar, bıçak da sallasalar, kurşun da atsalar bu hafta ‘4+4+4’ geçecek.”

AKP’li Özcan Ulupınar’ın bu sözlerine Eğitim-Sen’den tepki geldi. Eğitim-Sen Çaycuma Temsilciliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Toplumu dindarlar, dinsizler, ateistler diye kamplara ayrıştırmak ve sadece bir mezhebin, bir inancın sözcülüğünü yapmak, devletin ve devleti yönetenlerin görevi değildir” denildi.