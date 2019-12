AKP'li Osman Pepe'nin Amasra'ya liman!

T24 - Eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin ailesine ait olan Pekar Grubu'nun madencilik şirketi Karayel AŞ'nin, Amasra'da işlettiği mermer madenlerine liman sağlamak için, aynı adreste olan Alkan Madencilik'e Amasra Akkonak'ta bir liman tesis edildiği ortaya çıktı.



Çevre ve Orman Bakanı olarak Yalova’da denizi dolduracak tersaneye olur veren ve Gürcistan’da iş bağlayan elektrik şirketine ortak olan eski Bakan Pepe’nin, Amasra’daki madenine liman sağlaması ile ilgili gelişmeler şöyle:



Alkan Mermercilik liman yapıyor: Amasra Akkonak köyündeki 9 bin 700 metrekarelik koyda yıllığı 10 bin lira bedelle rıhtım ve dolgu yapmak üzere 27 Ağustos 2009 tarihinde yapılan ihaleye, Aliobası köyünde mermer fabrikası işleten Alkan Madencilik Mermer Sanayi de başvurdu. Geç kaldığı gerekçesiyle ihaleye alınmayan Deniz Basın Danışmanlık ve İnşaat İşleri yetkilisi Kadir Usta, suç duyurusunda bulundu.



Alkan’ın limanına izin: CHP Bartın Milletvekili Yalçınkaya’nın sorularına verilen yanıtlara göre, Bartın Vali Yardımcısı Türker Öksüz, Amasra Akkonak köyü rıhtım inşaatı ile ilgili “Alkan Madencilik ve Mermer Sanayii’nce rıhtım yapılması talebi ile ilgili yasal müracaatın 10 Ekim 2007 gün Bayındırlık ve İskân Bakanı oluruna istinaden” başladığını bildirirken, Amasra Limanı Başkanı Eftal Taşçılar da “23 Şubat 2010 tarihinde Akkonak Limanı’nda dolgu işlemlerine başlanılmıştır” açıklamasında bulundu.



Alkan Pepe’lerin şirketi: Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, Alkan Madencilik ve Mermer Sanayi ile Karayel Gemi İnşa ve Deniz Nakliyat Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi firmasının merkezleri “Atatürk Cad. No: 15 B kat: 3, Karamürsel” olarak aynı adreste geçti. Vatan gazetesinin haberine göre de söz konusu maden sahasına giden DHA muhabirine, maden sahasını işleten Şaban Kan, Pepe ailesi ile 25 seneye dayalı dostlukları bulunduğunu belirterek “2006 yılında kurulan Karayel adlı şirkete Pepe’lerin ortak olduğunu, şirketi şu an Alkan Madencilik adına işlettiklerini” söyledi.



Karayel şirketi Pepe’lerin: Karayel şirketinin yüzde 50’si, 2006 itibarıyla Kar İnşaat Taahhüt Şirketi’nin elindeydi. Kar İnşaat’ın üst yönetiminde 9 Şubat 2010 itibarıyla Osman Pepe’nin oğulları Mustafa Talha Pepe ile Mehmet Pepe’nin yanısıra Cüneyt Turkut yer aldı. Pepe’lerin aile şirketi Pekar Grup’un internet sitesinde yer alan “Pekar Grup’un madencilik alanında faaliyet gösteren şirketi Karayel Madencilik Ltd. Şti’dir” ibaresi ise dün itibarıyla yerini “Sitemiz güncellenmektedir” açıklamasına bıraktı.