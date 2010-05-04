AKP'li Osman Pepe'nin Amasra katliamı

T24 - Kar Elektrik ve Hat-San’ı, Cüneyt Turkut’a kurdurup bakanlık sonrası oğullarına devrettiren Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe’nin Bartın’da orman içindeki mermer madeninde de aynı yöntemi izlediği ortaya çıktı. Madeni işleten Karayel Maden’i, Cüneyt Turkut kurdu ve Pepe’ler yüzde 50’sine ortak oldu. Ardından ani bir kararla hisseler yine Turkut’a geçti ama şirketi Pepe’ler yönetiyor.



Şirketin bir süre öncesine kadar yüzde 50’sinin sahibi, bugün ise tam yetkili yöneticiliğini yapan kişiler 58 ve 59’uncu AKP hükümetlerinde Çevre ve Orman Bakanlığı yapan Osman Pepe’nin oğulları...



Çevre ve Orman eski Bakanı Pepe’nin bu madenin yarattığı çevre katliamına nasıl göz yumabildiği ruhsatların çıktığı dönemde çok tartışılmıştı. Çevre felaketine neden olacağını belirterek Manisa’da bir nikel madeninin açılmasına onay vermeyen Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe’nin, Amasra gibi yeşilin her tonunun göz alabildiğine uzandığı bu coğrafyadaki mermer madeninin, sonradan sahibi olarak ortaya çıkması, aslında gerekli izinlerin nasıl alındığını bir anlamda izah ediyor.



Kar Elektrik ve Hat-San Tersaneleri’nin Pepe Kardeşler’e ait Pekar Grubu’na nasıl geçtiğini daha önce ortaya çıkaran Vatan gazetesi, bugün de grubun madencilik şirketine ait dosyayı açtı.





Şirketi kuran aynı isim



Kar Elektrik ve Hat-San tersaneleri öncelikle Cüneyt Turkut tarafından kurulmuş, ardından Pekar Grubu’na devredilmişti. Aynı yöntem madencilik alanında da izleniyor.



Karayel Gemi İnşa ve Deniz Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 9 Kasım 2004 tarihinde Kocaeli’ne bağlı Karamürsel ilçesinde kuruluyor. Kayıtlara göre şirketin iki kurucu ortağı Cüneyt Turkut ve Adnan Kan. Daha sonra şirketin ticaret ünvanı değişiyor ve faaliyet alanına madencilik de ekleniyor. Şirketin adı da Karayel Gemi İnşaa ve Deniz Nakliyat Maden Sanayi Ticaret Limited Şirketi oluyor.



Bu şirket 31 Ağustos 2006 tarihinde Amasra Şubesi’ni faaliyete geçiriyor. Şirketin burada mermer üretimi yapacağı belirtiliyor. Gerekli izinler alınıyor ve şirket mermer üretimine 2006 yılı içinde başlıyor.



Cüneyt Turkut bu arada 200 bin TL sermayeli şirketteki yüzde 50’lik payını Kar İnşaat’a devrediyor. Kar İnşaat ise Pepe Kardeşler’e ait bir şirket. Diğer ortak Adnan Kan’ın yüzde 50 ortaklığı ise devam ediyor. Ancak Turkut ortaklıktan ayrılmasına rağmen Karayel Madencilik’in Amasra Şubesi’nde yetkili kişi olarak çalışmaya devam ediyor.



“21 Mayıs 2007 tarihine gelindiğinde ise Pepe Kardeşler şirkette yönetici olarak ortaya çıkıyor. Şirketin 17 Mayıs 2007 tarihli kararına göre Cüneyt Turkut’un şirket sorumluluğu bitiriliyor ve şu karar alınıyor: Şirketimizin bilimum faaliyetlerini yürütmek ve şirketimizi temsil etmek üzere dışarıdan TC uyruklu Çankaya/Ankara adresinde mukim Mustafa Talha Pepe’nin aksi kararlaştırılıncaya kadar şirket müdürü olarak tayin edilmesine...”



Tıpkı daha önce Kar Elektrik ve Hat-San’da olduğu gibi. Şirketleri hep Cüneyt Turkut kuruyor sonra devrediyor. Gürcistan’da hidroelektrik santral yapım izni alınıyor, Kar Elektrik Pepe’lere devrediliyor. Hat-San’ın da içinde olduğu yatırımcı gruba Yalova Altınova’da tersane kurma izni veriliyor, daha sonra Cüneyt Turkut tarafından kurulan Hat-San Pepe Kardeşler’e devrediliyor. Madencilik şirketinde, diğer iki şirketten farklı olarak devirler için Pepe’nin bakanlığı bırakmasının beklenmediği dikkati çekiyor.





Sonra yine Turkut’a



Bu arada Karayel’in ortağı Kar İnşaat’ta ilginç hisse devirleri de oldukça dikkat çekici. Karayel’deki yüzde 50 ortaklığını Kar İnşaat’a devreden Cüneyt Turkut’un 1 Şubat 2008’de bu kez Pepe Kardeşler’den Kar İnşaat hisselerini satın aldığı görülüyor. Ticaret sicil kayıtlarına göre Mustafa Talha Pepe, Kar İnşaat’taki hisselerini Mustafa Tüfekçi’ye devrediyor. İsmail Pepe ise hisselerini Cüneyt Turkut’a devrediyor ve Kar İnşaat’ta Pepe Kardeşler’in ortaklığı kalmıyor. Bu devirlerin tam da CHP tarafından Osman Pepe’nin malvarlığının tartışılmaya açıldığı günlere rastlaması dikkat çekiyor. Ahmet Tüfekçi’nin Pekar Grup’ta üst düzey yönetici olduğu da biliniyor.



Karayel Madencilik’te Pepe’nin izini sürmek bir hayli zor. Şirketin kuruluşunda olmayan Pepe’ler sonra şirkete Kar İnşaat aracılığıyla ortak oluyor ancak 2008’de bu kez Kar İnşaat’taki hisselerini satıyorlar. Hissedarlıktan çıkan Pepe Kardeşler şirketi tam yetki ile yönetmeye ise devam ediyor. Kar İnşaat’ın 3 Şubat 2010 tarihli toplantısına göre şirketin yönetimi, genel müdür ünvanı ile Mehmed Halil İsmail ve Mustafa Talha Pepe’nin elinde. Zaten Pepe Kardeşler’e ait internet sitesinde de “Pekar Grup’un madencilik alanında faaliyet gösteren şirketi Karayel Madencilik Ltd.Şti’dir.” ifadesi dikkat çekiyor.





