"AKP'li Orhan Miroğlu'nun kızı TRT'ye sınavsız alındı" iddiası

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun kızı Hiva Miroğlu'nun KPSS'ye girmeden 5 kişinin katıldığı mülakatla TRT İstanbul Müdürlüğü’nde “Yapım ve Yayın Elemanı” olarak işe başladığı öne sürüldü. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Miroğlu’nun tartışma yaratan sözleşmeli atama için "Kızım 2 senedir bekliyordu. 4-5 kez sınavlara girdi. Bu sene de seçimlerde bana yardımcı oldu. Herkes gibi O da TRT'ye girmeyi hak etmiş biri. Zaten orada herkes sözleşmeli. İngilizcesi çok iyi. El Cezire'de çalışıyordu. TRT'ye girme niyeti yoktu. El Cezire Türkiye'de yayından vazgeçince kızım da TRT'ye girdi. Geç bile aldılar. Kadrolu olmadığı için mülakatla alındı. 5 kişi arasında mülakatı kazandı” dediği iddia edildi.

İl başkanı hukuk müdürü oldu

Yine AKP Bingöl eski İl Başkanı ve AKP milletvekili aday adayı Maruf Okuyan da TRT'de 1. Hukuk Müşaviri olarak çalışıyor. TRT'ye yaklaşık 1 yıl önce atanan Maruf Okuyan, “Evet, bilgiler doğru. İl Başkanlığı da yaptım milletvekili aday adayı da oldum. Şimdi TRT'de Hukuk Müşaviri görevindeyiz. Ama bu, usulsüz bir atama değil bu. Ben daha önce de başka bir devlet kurumunda avukattım, şimdi buradayım” dedi.