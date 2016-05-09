T24 LogoT24 Logo
Gündem

"AKP'li Orhan Miroğlu'nun kızı TRT'ye sınavsız alındı" iddiası

Miroğlu'nun "Geç bile kaldılar, kızım hak ediyordu" dediği iddia edildi

09 Mayıs 2016 13:58

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun kızı Hiva Miroğlu'nun KPSS'ye girmeden 5 kişinin katıldığı mülakatla TRT İstanbul Müdürlüğü’nde “Yapım ve Yayın Elemanı” olarak işe başladığı öne sürüldü. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Miroğlu’nun tartışma yaratan sözleşmeli atama için "Kızım 2 senedir bekliyordu. 4-5 kez sınavlara girdi. Bu sene de seçimlerde bana yardımcı oldu. Herkes gibi O da TRT'ye girmeyi hak etmiş biri. Zaten orada herkes sözleşmeli. İngilizcesi çok iyi. El Cezire'de çalışıyordu. TRT'ye girme niyeti yoktu. El Cezire Türkiye'de yayından vazgeçince kızım da TRT'ye girdi. Geç bile aldılar. Kadrolu olmadığı için mülakatla alındı. 5 kişi arasında mülakatı kazandı” dediği iddia edildi. 

 

İl başkanı hukuk müdürü oldu

 

Yine AKP Bingöl eski İl Başkanı ve AKP milletvekili aday adayı Maruf Okuyan da TRT'de 1. Hukuk Müşaviri olarak çalışıyor. TRT'ye yaklaşık 1 yıl önce atanan Maruf Okuyan, “Evet, bilgiler doğru. İl Başkanlığı da yaptım milletvekili aday adayı da oldum. Şimdi TRT'de Hukuk Müşaviri görevindeyiz. Ama bu, usulsüz bir atama değil bu. Ben daha önce de başka bir devlet kurumunda avukattım, şimdi buradayım” dedi.

ETİKETLER

akpak partiorhan miroğlutrtkızıiddiaatamasınavsız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24