AKP'li Orhan Miroğlu: FETÖ'yü bu güce ulaştıran gerçek sebepler araştırılmalı!

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, aşiretlerin ikinci bir darbe girişimine destek vereceği iddialarına yönelik bir basın toplantısı düzenledi. Miroğlu, iddiaları sert bir dille eleştirerek "Oysa HDP'ye oy veren aşiretler dahil Kürt aşiretlerinin istediği barış ve demokrasi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının devam etmesidir" dedi. Miroğlu’nun “Kürtlere, aşiretlere şüpheyle bakmak yerine FETÖ'yü bu güce ulaştıran gerçek sebepler araştırılmalı ve bunlarla mücadele edilmelidir.” sözleri dikkat çekti.

AKP’li Miroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ikinci bir darbe girişimi söylentilerini ele aldı. Miroğlu, emekli bir albayın bir gazeteye verdiği röportajda önümüzdeki aylarda Türkiye'nin işgal edileceği ve Doğu'daki bazı aşiretlerin bankalara olan kredi borçlarının İngiliz istihbarat görevlileri tarafından kapatıldığı iddiasını eleştirdi.

“Gerçek sebepler araştırılmalı”

Miroğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, şu açıklamalarda bulundu:

"Kürt aşiretlerinin banka borçlarını Türkiye'de İngilizler kapatıyor dediğiniz zaman milyonlarca mensubu olan bir toplumsal yapıyı suçlamış olursunuz. İngilizler hangi aşiretin borcunu ödemiştir? Daha dün mensupları suikaste uğrayıp hayatını kaybeden binlerce korucusu olan Jırkiler'in mi? Ramanlıların, Mıhallemilerin, Omeryanlılar'ın mı? Yoksa CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu'nun aşireti Kureyşanlılar'ın mı? Bu iddiayı ortaya atan beyefendinin elindeki bilgi ve belgeleri açıklamasını bekliyoruz. Yıllardır Şeyh Sait'in İngiliz ajanı olduğu iddiaları devlet aklı söz konusu olduğunda ne gibi sonuçlara yol açtığını bu ülkede yaşayıp da bilmeyen yoktur. Yüzyıl sonra benzer bir iddiayla karşı karşıyayız. Alavere dalavere Kürt Mehmet nöbete. Olabilirse eğer 15 Temmuz'un ve muhtemel yeni darbe girişiminin bile faturasını Kürtler'e çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa HDP'ye oy veren aşiretler dahil Kürt aşiretlerinin istediği barış ve demokrasi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığının devam etmesidir. Kürtlere, aşiretlere şüpheyle bakmak yerine FETÖ'yü bu güce ulaştıran gerçek sebepler araştırılmalı ve bunlarla mücadele edilmelidir. Bu ülkenin tarihinde Kürt aşiretleri belki de ilk kez AK Parti iktidarına tekabül eden devlette geniş bir mutabakat sağlamışken birileri bu ilişkileri sarsmaya çalışıyor. Aşiretleri İngilizlerle iş birliği yapan kurumlar olarak göstermek hakkaniyetle bağdaşmaz. Söz konusu iddianın sahibini bir aşiret mensubu olarak özür dilemeye, MİT'i aşiretlerimizi son derece üzen bu açıklama konusunda aydınlatıcı ve rahatlatıcı bir açıklama yapmaya davet ediyorum"