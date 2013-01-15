AKP'li Nursuna Memecan: Öldürülen PKK'lı Fidan Doğan'ı tanıyordum

AKP Sivas Milletvekili ve AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği (AKPM) Türk Grubu Başkanı Nursuna Memecan, Paris’teki saldırıda öldürülen 3 Kürt kadınından Fidan Doğan’ı tanıdığını ve olumlu, diyalog çağrısı yapan birisi olduğunı söyledi.

Cinayetlerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın, “Öldürülenlerden biriyle düzenli olarak görüştüğünü” açıklaması, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın sert tepkisine neden olmuştu.

Erdoğan, Hollande’a, “Fransa Devlet Başkanı bu terör örgütü mensuplarıyla neden görüştüğünü, ne görüştüğünü” sormuştu. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da Erdoğan’a, “Niye şaşırıyorlar ki? Fidan Doğan iyi bir diplomattı. Brüksel’e, Strasburg’a gelen AKP’li parlamenterler de onu tanıyordu. Mesela Nursuna Memecan çok iyi tanır” diye karşılık vermişti.

AKP’li Memecan, Cumhuriyet gazetesinden Erdem Gül'ün sorusu üzerine Doğan’ı tanıdığını açıkladı. Memecan şunları anlattı:

"AKPM’nin genel kurul toplantıları yılda dört kez yapılıyor. Fidan Doğan’la da bu toplantılar için gittiğimizde tanıştık. Genel kurul için Türkiye’den birlikte gittiğimiz delegasyonda BDP’li arkadaşımız da var, Ertuğrul Kürkçü. Tabii onunla görüştükten sonra başkalarıyla da görüşüyorlar, tanışıyorlardı. Biz heyet olarak gittiğimizde onunla görüşmeye geliyorlardı. Gelenlerden biri de Fidan Doğan’dı. Orada bizimle görüşmeye gelen aynı gruptan insanlar genellikle asık suratlıydı. Ancak Fidan Doğan, güler yüzlü, pozitif tavrıyla dikkat çekiyordu. Kendisiyle konuşmuşluğum da var. Olumlu mesajlar veren, çok fazla şiddet ve terör olaylarını savunmayan bir tavır çiziyordu. Çok olumlu şeyler söyleyen, çözümün diyalog yoluyla olmasını söyleyen bir insan olarak hatırlıyorum."