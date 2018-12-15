AKP'li Numan Kurtulmuş: İki kere ikiyi beş yapmak için MHP ile ittifak yapıyoruz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, MHP ile "iki kere ikiyi beş yapmak için ittifak yaptıklarını" söyledi. Kurtulmuş, “Eğer bu masa başında işbirliği meselesi olsaydı iki kere iki dört etmeyebilirdi. Bu zaten var olan ittifakın yerelde uygulanmasıdır. Teşkilat, Türkiye’nin menfaatleri bakımından ortaya çıkan bu karara saygı gösterecektir” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Kurtulmuş, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette, şunları söyledi:

“Bizim ana iskeletimiz teşkilatımızdır. Teşkilatımız, hem AK Parti’nin hem de Türkiye’nin genel menfaatleri bakımından ortaya çıkan bu karara saygı gösterir. Bu kararın sandıkta gerçekleşmesi için gayret gösterir. Bu ittifakla, iki kere ikinin beş etmesini sağlayacak çalışma yapacağız. Burada aslolan nezaket, karşılıklı saygı. Siyasetin günlük pratikleri içinde boğulmadan, cumhur ittifakının ruhunu koruyacak bir anlayışı geliştirmek önemlidir. MHP ve AK Parti’nin ayrı ayrı aday çıkarmadığı yerlerde, adaylarımız cumhur ittifakının ortak adayı olacak.

18 AK Parti’nin, üç MHP’nin büyükşehri var. Bunları korurken, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Hatay’ı da almayı planlıyoruz. Yani ittifakın büyükşehir sayısının 25’e ulaşmasını hedefliyoruz."

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