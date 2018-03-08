T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'li Mustafa Şentop anlattı; Saadet Partisi ile ittifak görüşmesinde neler yaşandı?

"Saadet Partisi'nin ittifaka dahil olması için ısrarcı olmayacağız"

08 Mart 2018 20:26

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop,  siyasi çizleri nedeniyle Saadet Partisi'ne seçim ittifakı teklifi yaptıklarını söyledi. Şentop, SP Genel Parti Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise "Tam bir karşı çıkış değil benim gördüğüm, kamuoyuna açıklamaları da var. Bu biraz erken, konuda bir karar vermek gündemimizde yok diyor. Seçim ittifakına imkan sağlayan bir düzenleme yaptık" dedi. Şentop, teklif konusunda ısrarcı olmayacaklarını kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mart'ta partisini ziyaret eden Şentop'un ardından seçim ittifakına ilişkin, "Bizim şu anda ittifak konusu gündemimizde değil" açıklamasında bulunmuştu.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te katıldığı programda,  Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme ve seçim ittifakı teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi'ne siyasi çizgisi nedeniyle teklif götürüldüğünü söyleyen Şentop şöyle konuştu:

"Biz bu yola çıkarken dara düştüğümüz, oy eksiğimiz olduğu için yapmış değiliz. Yerli ve milli unsurları ittfaka davet ediyoruz. AK Parti kulislerinde de aynı görüş dile getiriliyor. Saadet Partisi'ne yapılan teklifin temel nedeni ise temsil ettiği siyasi çizgi. AK Parti teklifini yaptı ama bundan sonra Saadet Partisi'nin ittifaka dahil olması için ısrarcı olunmayacak."

"Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 21 Şubat'te teklifimizi Meclis'e vermeden önce genel başkana bilgilendirmede bulundum" diyen Şentop, görüşmede Saadet Partisi'ne genel bilgiler verdiğini ve "talebiniz varsa önümüzdeki hafta daha geniş konuşmak için gelebilirim" dediğini ifade etti.

Şentop, "Cumhurbaşkanımız bunu ifade ediyor. Karamollaoğlu ile görüşmelerinde böyle bir teklif yaptığını söylüyor. 21 Şubat'ta ben de dile getirdim. Tam bir karşı çıkış değil benim gördüğüm, kamuoyuna açıklamaları da var. Bu biraz erken, konuda bir karar vermek gündemimizde yok diyor. Seçim ittifakına imkan sağlayan bir düzenleme yaptık" dedi.

Dara düştükleri için SP'ye teklif götürmediklerini söyleyen  Şentop şöyle konuştu:

"Biz ittifakta yer alması konusunda teklifte bulunduk. Sayın Karamollaoğlu görüşürler, partilerinin yetkili kurulları görüşürler. Atılan adımların yanlış anlaşılmasını istemiyoruz. Barajı aşalım gibi, oy eksiğimiz olduğu için bunu yapmış değiliz. Dara düştüğümüz için teklifte bulunmuyoruz. Milli yerli unsurları da davet ediyoruz"

 

ETİKETLER

AKPMustafa ŞentopSPTemel Karamollaoğlugörüşmeseçim ittifakı teklifi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24