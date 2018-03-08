AKP'li Mustafa Şentop anlattı; Saadet Partisi ile ittifak görüşmesinde neler yaşandı?

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, siyasi çizleri nedeniyle Saadet Partisi'ne seçim ittifakı teklifi yaptıklarını söyledi. Şentop, SP Genel Parti Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin ise "Tam bir karşı çıkış değil benim gördüğüm, kamuoyuna açıklamaları da var. Bu biraz erken, konuda bir karar vermek gündemimizde yok diyor. Seçim ittifakına imkan sağlayan bir düzenleme yaptık" dedi. Şentop, teklif konusunda ısrarcı olmayacaklarını kaydetti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mart'ta partisini ziyaret eden Şentop'un ardından seçim ittifakına ilişkin, "Bizim şu anda ittifak konusu gündemimizde değil" açıklamasında bulunmuştu.

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk'te katıldığı programda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme ve seçim ittifakı teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Saadet Partisi'ne siyasi çizgisi nedeniyle teklif götürüldüğünü söyleyen Şentop şöyle konuştu:

"Biz bu yola çıkarken dara düştüğümüz, oy eksiğimiz olduğu için yapmış değiliz. Yerli ve milli unsurları ittfaka davet ediyoruz. AK Parti kulislerinde de aynı görüş dile getiriliyor. Saadet Partisi'ne yapılan teklifin temel nedeni ise temsil ettiği siyasi çizgi. AK Parti teklifini yaptı ama bundan sonra Saadet Partisi'nin ittifaka dahil olması için ısrarcı olunmayacak."

"Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 21 Şubat'te teklifimizi Meclis'e vermeden önce genel başkana bilgilendirmede bulundum" diyen Şentop, görüşmede Saadet Partisi'ne genel bilgiler verdiğini ve "talebiniz varsa önümüzdeki hafta daha geniş konuşmak için gelebilirim" dediğini ifade etti.

Şentop, "Cumhurbaşkanımız bunu ifade ediyor. Karamollaoğlu ile görüşmelerinde böyle bir teklif yaptığını söylüyor. 21 Şubat'ta ben de dile getirdim. Tam bir karşı çıkış değil benim gördüğüm, kamuoyuna açıklamaları da var. Bu biraz erken, konuda bir karar vermek gündemimizde yok diyor. Seçim ittifakına imkan sağlayan bir düzenleme yaptık" dedi.

Dara düştükleri için SP'ye teklif götürmediklerini söyleyen Şentop şöyle konuştu:

"Biz ittifakta yer alması konusunda teklifte bulunduk. Sayın Karamollaoğlu görüşürler, partilerinin yetkili kurulları görüşürler. Atılan adımların yanlış anlaşılmasını istemiyoruz. Barajı aşalım gibi, oy eksiğimiz olduğu için bunu yapmış değiliz. Dara düştüğümüz için teklifte bulunmuyoruz. Milli yerli unsurları da davet ediyoruz"