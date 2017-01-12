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AKP'li Mustafa Şentop: Anayasa değişiklik teklifi Meclis'ten geçmezse seçimi kimse engelleyemez

"Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür"

12 Ocak 2017 15:38

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, anayasa değişiklik teklifinin Meclis Genel Kurulundan geçmemesi halinde Türkiye'nin seçime gidebileceğini belirterek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi." dedi.

Şentop, TBMM Genel Kurulunda görüşülen AKP'nin anayasa değişiklik teklifine ilişkin soruları yanıtladı.

Bir maddenin düşmesi halinde teklifin geri çekilip çekilmeyeceğine yönelik soru üzerine Şentop, "Metin, Genel Kuruldan geçmezse, o zaman hiçkimse seçim istemiyor diyelim ama Türkiye seçime mecbur kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, siyasetle en ufak bir ilgisi olan kişinin, bunu böyle değerlendirmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şartlar, Türkiye'nin yaşadığı süreç, vesaire hepsi birlikte dikkate alındığında bunun geçmemesinin neticesi, zorunlu olarak Türkiye'yi bir seçime götürür. Baharda götürür, sonbaharda götürür ama götürür. Kimse engelleyemez seçimi." diye konuştu.

Birinci tur oylamalardan çıkan sonuçlara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Şentop, ilk turdaki oylamaların önemli olmadığını, sayılara bakmanın doğru olmayacağını kaydetti. Şentop, teklifin, hem MHP hem de AK Parti tarafından benimsenen bir metin olduğuna işaret ederek, "Sayısal şeyler yanıltabilir. Bir artı bir eksi çok önemli değil." değerlendirmesinde bulundu.

 

"İftiradan ibaret"

 

CHP'nin kafasının karışık olduğunu belirten Şentop, CHP'li milletvekilinin "Metni görmeden boş imza verdiler" derken, konuşmasının sonunda "2012'deki teklifleriyle yüzde 99 aynı" ifadesini kullandığını kaydetti. Şentop, şöyle devam etti:

"(5 yıl önceki teklifimizle aynı) diyor, hem de (görmeden imza attı) diyor. Aynı metinse görmesi gerekmez ki. Demek ki biliyor. Bütün milletvekilleri bu metni bilerek aday oldular, milletvekili seçildiler 4 seçimde de böyle anlatıyor. 'Milletvekili teklifi bilmiyor' demek, tamamen iftiradan ibaret. 316 imza, 'Hadi sen de imzala' diye atılmış bir imza değil. 5 senedir mevcut teklifimiz içindeki teklifimize destek mahiyetinde."

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