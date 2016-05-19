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AKP’li Miroğlu’ndan Nobel Ödüllü Sancar’a ilginç teklif: Biyografinizi yazmak istiyorum

"Aziz Hocamızın hayat hikayesi Türkiye’nin bir yüzyıl içinde, bütün zorluklara rağmen, başardıklarının hikayesidir aslında"

19 Mayıs 2016 22:46

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Anıtkabir’den önce doğduğu topraklarda etkinliklere katılan Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’a biyografisini yazmayı teklif etti. Sancar’dan gelecek yanıtı bekleyen Miroğlu, “Kim yazarsa yazsın, bu o kadar önemli değil, ama Aziz Hocamızın hayat hikayesi Türkiye’nin bir yüzyıl içinde, bütün zorluklara rağmen, başardıklarının hikayesidir aslında” dedi.

Prof. Sancar’a önceki gün ‘Mardin Tanıtım ve Onur Ödülü’ takdim edildi. AKP’li Miroğlu, Aziz Sancar’a, kendi kitaplarından oluşan bir kitap seti sundu. Aziz Sancar’a  siyasetçi kimliğinin yanı sıra yazar kimliğini anlattı ve “Eğer kabul ederseniz sizin biyografinizi yazmak istiyorum’ diyerek  sürpriz bir teklifte bulundu.

Aziz Sancar’dan gelecek cevabı bekleyeceğini söyleyen Miroğlu, şöyle konuştu:

“Kim yazarsa yazsın, bu o kadar önemli değil, ama Aziz Hocamızın hayat hikayesi Türkiye’nin bir yüzyıl içinde, bütün zorluklara rağmen, başardıklarının hikayesidir aslında. Türkiye ve Aziz Hoca hep beraber ve eş zamanlı bir tarih içinde başarılara imza attılar. Aziz Hocamızın kişisel hayat hikayesi, tarihi ipek yolundan geçen kervanların, durup mola verdiği, tarihi şehrimiz Savur’da başlayan ve Amerika’da devam eden ilginç bir hikaye.. Bir yazarın böyle bir başarı hikayesine ilgi duymaması mümkün değil, kısmet olur olmaz, ona Aziz Hoca karar verecek, ama böyle bir hikayeyi yazmayı tahayyül etmek  bile son derece heyecan verici.”

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