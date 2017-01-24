AKP'li Miroğlu'ndan Ferhat Tunç'a hakaret davası

Sanatçı Ferhat Tunç’un evine giden polisler Tunç'u ifadesi alınmak üzere gözaltına almak istedi. Tunç, polisle yaptıkları görüşme sonucu gözaltına alınmadı.

Tunç, savcılığa giderek ifade verdi.

Tunç'a Hakaret davasının AKP'li Orhan Miroğlu tarafından açıldığı ortaya çıktı. Davaya gerekçe olarak Tunç'un sosyal medya hesabında yaptığı "Sarayın tetikçiliğine soyunmuş bu zatn yazdıkları mide bulandırıyor. Kürtler tarih boyunca CAS'lardan çok çekti" şeklinde tweet, müvekkile hakaret edilmiştir" paylaşımı gösterildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Ferhat Tunç hakkında 'hakeret' suçu işlediğine yönelik bir dosya başlattı. Savcılığın 'zorla getirilme' kararını ulaştıran polislerden edindiği belgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Tunç, Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi: "Evimin kapısında polis ve hakkımda zorla getirme kararı olduğunu söylüyorlar. Oysa çağırdıklarında hep gitmişimdir."

Evrensel gazetesinin görüştüğü Ferhat Tunç, yaptıkları görüşme sonucu gözaltına alınmadığını, bugün avukatı ile birlikte savcılığa giderek ifade vereceğini söyledi.

Konuyla ilgili sosya medyada açıklama yapan Tunç, "Savcılıkta ifade vermeyi bekliyorum. Ankara talimatlı bir soruşturma. Davacı Orhan Miroğlu! Konu ise hakkında daha önce attığım bir tweet" diye konuştu.