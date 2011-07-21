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AKP’li milletvekilleri Zahid Akman'ı ziyaret etti!

Deniz Feneri soruşturması kapsamında tutuklanan RTÜK üyesi Zahid Akman ve diğer tutuklu isimleri...

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - Deniz Feneri soruşturması kapsamında tutuklanan RTÜK üyesi Zahid Akman ve diğer tutuklu isimleri, 10 'a yakın AKP'li milletvekilinin Sinan Cezaevi’nde ziyaret ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ imzalı habere göre, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmada tutuklanan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ve diğer isimleri kaldıkları cezaevinde 10 kadar AKP milletvekilinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Üç Ankara savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 6 Temmuz’da Zahid Akman, Kanal 7’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karahan, Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik ve Finans Müdürü Erdoğan Kara gözaltına alınmıştı. 50 saati bulan ifadelerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Kara serbest bırakılırken diğer şüpheliler 11 Temmuz’da tutuklanmışlardı.

Şu anda Sincan Cezaevi’nde kalan Akman ve diğer isimleri, tutuklu bulundukları 10 günlük sürede ailesinin yanı sıra birçok kişi ziyaret etti. Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgeye göre, ziyaretçiler arasında 10 kadar milletvekili de bulunuyor. “Geçmiş olsun” ziyaretine giden vekillerin AKP’den olduğu öğrenildi.

Milletvekilleri, ziyaret izinlerini bizzat Adalet Bakanlığı’ndan aldı. Gerekçe olarak da tutuklu bulunan isimlerin “arkadaşları” olduğu gösterildi. Ancak bakanlık, cezaevine giden milletvekillerinin adlarını açıklamadı. RTÜK Başkanı Davut Dursun ve bazı üyelerin de Akman’ı ziyaret ettiği belirtildi.


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