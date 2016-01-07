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AKP'li milletvekilleri Romanların 'barınma hakkını' reddetti

CHP’li Purçu: Romanların sosyal ve kültürel kimliklerini yansıttıkları mekânlarda işgalci ilan edilmeleri kabul edilemez

Fotoğraf: Güray Ervin

07 Ocak 2016 14:39

TBMM Genel Kurulu’nda CHP grubunun Romanların Barınma Hakkı ile ilgili meclis araştırması açılması önerisi, AKP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin kabul edilmesi için iktidar kanadına da çağrı yapan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, çabalarının boşa çıkması sonucu, “Seçim zamanı oy isteyen, Roman vatandaşlarımıza vaatlerde sınır tanımayan AKP, Romanlara bakış açısında ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

CHP’li milletvekili Özcan Purçu, önergenin reddedilmesine ilişkin, “Barınma hakkı gibi temel bir konunun partiler üstü ele alınması gerektiğini ısrarla ifade etmeme rağmen AKP sadece sözde vaatlerle suya sabuna dokunmadığını ortaya koymuştur” dedi.

Reddedilen araştırma önergesi, insanca yaşamın temel koşulu olan ve sosyal haklar içerisinde yer alan barınma hakkının sosyal bir hak olduğuna ancak bu haktan eşit olarak yararlanılamadığına dikkat çekiyor.

Tüm insanlar gibi gecekondu alanlarında yaşayanların da sağlıklı bir kentsel çevrede yaşama ve barınma hakkı bulunduğuna dikkat çeken Purçu, “Romanların sosyal ve kültürel kimliklerini yansıttıkları mekânlarda işgalci ilan edilmeleri kabul edilemez bir yaklaşımdır. Roman mahallelerinde yaşayanların, yaşadıkları mahallelerden uzak yerlerde iskân edilmeleri ile kiracı konumundaki kişilerin barınma haklarına yönelik ihlallerin kapsamlı şekilde araştırılması gerekmektedir” dedi.

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