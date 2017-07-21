AKP'li milletvekilinin kızı da KHK ile ihraç listesinde

AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin kızı Betül Samani Gökay'ın, KHK ile ihraç listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Milletvekili Samani, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak çalışan kızım geçen yıl memurluktan istifa etmişti, bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum" dedi.

OHAL kapsamında, 14 Temmuz akşamı yayımlanan 692 sayılı yeni KHK ile AK Parti Antalya Milletvekili Hüseyin Samani'nin kızı Betül Samani Gökay'ın da ihraç listesinde yer aldığı belirlendi. Betül Samani Gökay'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak görev yaptığı belirtildi.

'Yanlışlık var'

Milletvekili Samani, “bir yanlışlık olduğunu” savundu. Kızının adına otomobil almak için Bank Asya'da bir günlük para yattığını söyleyen Samani, başka da hiçbir şey olmadığını söyledi. Samani, "Kızım, Büyükşehir Belediyesi'nden geçen yıl kendi kararıyla istifa etmişti. Kızım doğum iznindeyken ikinci bebeğine hamile kaldı. Baktı izinleri uzayacak, uzun süreli izinli sayılmayı ahlaki bulmadığı için istifa etmişti. İstifa ettikten sonra ihraç edilmesinin bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. İki bebeği var onlarla ilgileniyor" dedi.

Memurluktan geçen yıl istifa etmiş

Kızının hiçbir şekilde bu terör örgütü ile bağlantısı bulunmadığını aktaran Samani, paranın 17-25 Aralık olaylarından sonra sadece bir günlüğüne bankada kaldığını söyledi. Samani, "Kızım bankayı desteklemek adına bu işlemi yapmadı. EFT nedeniyle bankayı kullandı. Aynı gün para yatıyor aynı gün çekiyor. Kızım memurluktan geçen yıl istifa etti. Çocuğum hiçbir zaman FETÖ sempatizanı olmadı. Ailemizde de öyle bir kişi yok" dedi. Son KHK ile Türkiye genelinde 7395 kişi kamu görevinden ihraç edilmişti.