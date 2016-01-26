AKP'li milletvekilinden, telefondaki HDP'li Sarıyıldız'a: Defolsun, gitsin dağa!

TBMM Genel Kurulu’nda HDP’li Meral Danış Beştaş kürsüde konuşurken bölgede bulunan Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’a cep telefonuyla bağlanıp dinletmek isteyince AKP'li milletvekilleri şiddetli bir şekilde itiraz etti. Genel Kurul oturumunu yöneten AKP’li Başkanvekili Ahmet Aydın, Beştaş’ı “Böyle bir usul yok. Hayır, kürsüden siz hitap edeceksiniz, size konuşma sözü verdim” diye uyarırken AKP’liler sıra kapaklarına vurdu. AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı “Defolsun, gitsin dağa” diye bağırdı. Genel Kurul'da gerilim yükselince Beştaş, telefondan Sarıyıldız’ı dinletemedi.

TBMM Genel Kurulu’nda HDP’li Sarıyıldız krizi tutanaklara şöyle yansıdı

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) – Şu anda telefon hattımızda Şırnak Milletvekilimiz Sayın Faysal Sarıyıldız var ve kendisi orada, sokağa çıkma yasağının olduğu bölgede ilk günden beri orada ve kendisi size hitap edecek.

Buyurun Faysal Bey.

(Hatip tarafından cep telefonundan bir ses kaydı dinletilmeye başlandı) (AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Sayın Başkanım…

BAŞKAN - Sayın Beştaş, böyle bir usul yok. Hayır, kürsüden siz hitap edeceksiniz, size konuşma sözü verdim.

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Orada ne işi var onun?

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Böyle bir usul yok efendim, bunu kabul edemeyiz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan…

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Ne işi var onun orada?

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Faysal Bey milletvekilidir, yapamazsınız öyle!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Sayın Başkan, bir müsaade eder misiniz?

BAŞKAN - Kürsüden siz hitap edersiniz.

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Yeter be, yeter!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Şu anda Faysal Bey bu Parlamentonun milletvekili, buranın üyesidir.

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Yeter be!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Allah Allah ya!

BAŞKAN - Sayın Beştaş…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Buranın üyesidir.

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Defolsun, gitsin dağa!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Faysal Bey bu Parlamentonun üyesidir, üyesi!

BAŞKAN - Sayın Beştaş, kürsüye hitap etmek üzere siz geldiniz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - O da sizin gibi hakka sahiptir, tamam mı?

ABDULLAH BAŞCI (İstanbul) - Hayır.

BAŞKAN - Kürsüden ancak siz hitap edebilirsiniz.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Onu da halk seçti. (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, Faysal Bey milletvekilidir, milletvekilinin sözünü kesemezsiniz!

BAŞKAN - Sayın Beştaş…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Benim sözümü kesemezsiniz!

BAŞKAN - Sizin sözünüzü kesemem.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Ben şu anda bir milletvekili...

BAŞKAN - Telefondaki sözü kesebiliriz, telefondaki sözü kesebiliriz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Hayır, Faysal Bey milletvekili olduğu için…

BAŞKAN - Sayın Beştaş, kürsüye siz çıktınız, kürsü hatibindir, lütfen!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Ya, bu yaptığınız gerçekten utanç verici!(AK PARTİ sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Ya, milletvekilinin sesinden niye korkuyorsunuz, niye korkuyorsunuz milletvekilinden? (Gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, sayın milletvekilleri…

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Faysal Bey'in sesinden mi korkuyorsunuz? Ayıp ya, milletvekilidir! (Gürültüler)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Bu yaptığınız…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatip konuşuyor!

(AK PARTİ sıralarından gürültüler)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, hatip konuşuyor.

Buyurun Sayın Beştaş.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Benim üç dakikam gitti.

BAŞKAN - Hayır, siz kendiniz açtınız.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Bir kere, bu Parlamentoda bu şekilde protesto etmekle ölümlerin arkasında duruyorsunuz, bu cinayetleri destekliyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şu anda Şırnak Milletvekilimiz, o da sizin gibi halkın oyuyla seçildi, o da bu Parlamentonun bir üyesi. Şu anda buraya gelmiyor çünkü halk orada büyük bir katliam tehdidi altında. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sizler bir Parlamento üyesinin buraya hitap etmesini engelliyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Bu, sizin suçluluğunuzu gösterir, bu panik sizin suçlu olduğunuzu gösteriyor.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Faysal Beyin söylemlerini siz söyleyin.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Faysal Sarıyıldız bir Milletvekilidir, bunu asla unutmayın, bunu asla unutmayın.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) -Milletvekiliyse gelsin konuşsun burada.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Tabii ki buraya gelecek ve sizin yaptığınız zulmün… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bir kere, dinlemesini öğrenememişsiniz. Bir kere asgari koşullardan uzaksınız, gerçekten. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Hatibi dinleyelim.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Lütfen müdahale eder misiniz!

BAŞKAN - Sayın Hatip, siz de şahsiyetle uğraşmayın, Genel Kurula hitap edin.

Buyurun.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sayın Başkan, uğultudan dolayı dinleyemiyorum.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Nerede…

MUHAMMET BALTA (Trabzon) - Kendisi gelsin, telefonu değil.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Ya bir bağırmayı kes ya!

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Bağırırım, sen bağıramazsın.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - O cırtlak sesinle bağırmayı kes, kes sesini!

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Oradan bağıramazsın buraya!

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Kes sesini!

BAŞKAN - Buyurun Sayın Beştaş.