AKP'li milletvekilinden Bahçeli'ye teşekkür

AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, MHP’ye oy veren birçok kişinin bu seçimde AKP’yi desteklediğini belirterek, "Bize destek verenlere, Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bunlar oldu. Allah bazen ummadığınız yerden destek verir" dedi.

Manisa’da yurt dışı oylarının dağılımıyla birlikte kentteki milletvekili sayısını beşe çıkaran AKP’de, sevinç hakim. AKP İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında AKP’liler, seçim sonuçlarını değerlendirdi. AKP Manisa milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir ve Murat Baybatur ile bu seçimde meclise girmeyi hak kazanan İsmail Bilen, İl Başkanı Zülfikar Gürcan, AKP’li belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer toplantıya katıldı.

Berber: 7 Haziran’da biraz rehavet vardı

Büyük bir zafer kazandıklarını söyleyen AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, "Manisa koptu, ayağa kalktı. 7 Haziran’da biraz rehavet vardı. Yurt dışında önemli çalışmalarım oldu. Yurt dışında oy vermeye gitmeyenlerin çoğu AK Partili. 7 Haziran’da ihmal edilen hususa genel merkez ağırlık verdi. Yurt dışındaki bu çalışmalar Manisa’ya 5’inci milletvekilini kazandırdı" dedi. Manisa’ya yurt dışı oylarının dağılımından 24 bin 600 oy geldiğini kaydeden Berber, bu oyların 13 bin 800’ünü AK Parti’nin aldığını açıkladı.

Bahçeli’ye teşekkür

MHP’ye oy veren birçok kişinin bu seçimde AK Parti’yi desteklediğini dile getiren Berber, "Bize destek verenlere, Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bunlar oldu. Allah bazen ummadığınız yerden destek verir" dedi.

"Millet bize son bir kredi verdi"

Halktan son bir kredi aldıklarını söyleyen AK Partili Berber, "Bize oy vermeyen hatta bu sonuçlardan memnun olmayan, tedirgin olan insanların bu coşkuya ve bu hoşgörüye kucaklamaya, barışa ihtiyacı var. Millet bize son bir kredi verdi. Potansiyel olarak AK Parti’ye oy veren yüzde 65 var. 7 Haziran’dan sonra millet bize niye küstü niye kırıldı diye araştırdık. Millet bize bir kredi verdi. Bunu tam destek olarak görmeyelim. Eğer kullanamazsak son kredidir. Hesabını 4 sene sonra sorar. Verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getirmeliyiz" dedi.

Baybatur: Kibirden, gururdan uzak bir şekilde çalışacağız

Konuşma yapan AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "7 Haziran’da halkın bize verdiği mesajı çok iyi anladık. Kibirden, gururdan uzak bir şekilde çalışacağız. Büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Sandıkları patlattık ama mesuliyetimiz de arttı. 5’inci milletvekili çıkaramadık diye buruk bir sevinç yaşamıştık. Ama yurt dışından gelen oylarla birlikte neticeler değişince zaferimizi kutladık. Bugün bayramımızı yaşıyoruz" dedi.

Aydemir: Pabucun pahalı olduğunu herkes gördü

Bir diğer Milletvekili Uğur Aydemir de milletin koalisyonu sandıkta kurduğunu belirterek, seçmenlere teşekkür etti. Aydemir, 1 Kasım seçimlerine ilk günkü aşkla çalıştıklarını dile getirerek, "Vatandaş memleket meselesi’ dedi. Partisini bir kenara bıraktı. AK Parti’ye destek verdi. 7 Haziran’da yapılan hataları bir daha yapmadık. Kimse rehavete kapılmadı. Pabucun pahalı olduğunu herkes gördü" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti’nin Manisa milletvekilleri el ele tutuşup havaya kaldırarak zafer pozu verdi.