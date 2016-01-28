AKP'li milletvekili: Uyuşturucu, tecavüz, bıçaklama serbest!

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli'de hakimlerin, 16 yaşındaki kıza tecavüz edeni, uyuşturucu kaçakçısını ve CHP'li vekilin eşini bıçaklayan sanığı serbest bırakmasına tepki gösterdi. Yılmaz, Facebook'taki mesajında HSYK'yı olaya el koymaya çağırdı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Yılmaz Facebook hesabından, şu açıklamayı paylaştı:

“Kocaeli Adliyesi’nde görevli bazı hakimlerin aldığı kararlar artık toplumda infial uyandırmaya başladı. Yüklü miktarda eroinle yakalanan şahıs, cezası yıllara tekabül eden bu suçu sabit iken hakim takdiri ile serbest bırakıldı. 16 yaşında bir kızcağızı 4 gün süreyle alıkoyan ve tecavüz eden zanlılar, kızın teşhis etmesine rağmen hakim takdiri ile serbest bırakıldılar ve rahatça Kocaeli’nde dolaşıyorlar. Alınan bilgiye göre başka bir kızcağızı alıkoymuşlar. Son olarak dün , Fatma Kaplan Hürriyet’e geçmiş olsun ziyaretimde öğrendiğim gelişme. Akla ziyan bir hakim takdiri, eşini 8 yerinden bıçaklayan şahıs, yaralı daha yoğun bakımda iken serbest bırakılıyor. Yaşanan bu gelişmelerin akılla, mantıkla, vicdanla, adaletle izahı yok. Kocaeli’nin vicdanı HSYK’nın bu keyfiliğe karşı harekete geçmesini bekliyor.”

İnsanlarda infial yaratıyor

Yılmaz, Hürriyet’e de “Bunlar bizim yaşadığımız, toplumdan aldığımız infiallerin yansıması, örnekleri. Bunlar Kocaeli’nde yaşanmış, yaşayan aileler de gelip böyle bir şeyin nasıl olabileceği noktasında bize bir sürü serzenişte bulunmuş. Çünkü böyle bir olay insanlarda infial yaratıyor” dedi. Bu duruma tepkisini göstermek için bu açıklamayı yaptığını belirten Yılmaz şöyle dedi:“Hakim takdirinin bu kadar keyfi kullanılması toplum vicdanını yaralıyor, adalete olan güveni zedeliyor. Çünkü, suçu bariz olanların bu şekilde salıverilmeleri yanlış bir uygulama, bunların olmaması gerekiyor. Hele namus suçlarında Türk toplum yapısının ne kadar hassas oludğu, bu tür uygulamalrın başka olaylara vesile olabileceği de düşünülürse, bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Biz de şaşırarak izliyoruz. En son, CHP’li milletvekili arkadaşımızın eşi bıçaklanmaştı, eşini hastanede ziyarete gittiğimde haber geldi, bıçaklayan da psikolojik rahatsızlığı olan kardeşiymiş ama, serbest bırakılmış. Bu haber geldiğinde milletvekili arkadaşımızın eşi daha yoğun bakımdan çıkmamıştı. Suçun bu kadar sabit olduğu bir olay ama serbest bırakılıyor. Tabii haber gelince hastanede herkes tedirgin oldu. Çünkü saldırı daha yeni yapılmış, hastaneye güvenlik istendi. Biz bunları dillendireceğiz. Zaten Adalet Bakanımıza da iletiyoruz. Bu tür keyfi uygulamaların önüne geçilmesi konusunda herhalde HSYK yetkilidir. Bizim çağrımız da zaten HSYK’ya.”