AKP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

T24 - AKP Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay, memleketinde geçirdiği trafik kazasında başına aldığı darbeyle hafif yaralandı.



Düzce'den Akçakoca ilçesi istikametine giden Yıldıray İldir idaresindeki 81 DF 209 plakalı otomobil, il merkezinde D-655 Karayolunun Yığılca şıklı kavşağında kırmızı ışıkta duran, sürücüsü belirlenemeyen 81 DA 081 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 81 DA 081 plakalı otomobilde bulunan AKP Düzce Milletvekili Prof. Dr. Celal Erbay, başına aldığı darbeyle hafif yaralandı.



Erbay, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahade altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





