AKP'li milletvekili: Hayvan şeyi gibi orada ölüp gidiyorlar...

AKP Manisa İl Teşkilatı’nın bayramlaşma töreninde konuşan AKP Manisa Milletvekili Recai Berber, Hac'daki faciayı farklı bir şekilde değerlendirerek, "Ya şuraya toplanmış milyonlarca hacı adayı gelmiş, şurayı bile koordine edemiyorlar. Binlerce insan çok affedersiniz hayvan şeyi gibi orada ölüp gidiyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, törenin açılış konuşmasını yapan AKP İl Başkanı Zülfikar Gürcan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 8 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da Manisa’ya gelerek Cumhuriyet Meydanı’nda miting yapacağını açıkladı. Gürcan’ın konuşmasını ardından Ak Partili milletvekilleri söz alarak, gündemi değerlendirdi. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hacda yaşanan izdiham ile ilgili olarak, ’Suudi Arabistan yönetimine yönelik saldırgan yaklaşımları doğru bulmuyorum’ sözlerine rağmen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber konuşmalarında Suudi Arabistan yönetimini ağır eleştirdi.

'Hayvan şeyi gibi orada ölüp gidiyor'

Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber yaptığı konuşmada, Hacda şeytan taşlama sırasında yaşanan ölüm olayında Suudi Arabistan yetkililerini eleştirerek, "Hakikaten zor ve hüzünlü bir bayram geçiriyoruz. Dünden beri ben şahsen bayramın öyle büyük bir sevincini yaşamadım. Hepimiz aynı şekilde. Arefe günü bile hatta bayram sabahı bile maalesef hainler, ne bayram bilen, ne insanlık bilen bazı cahiller, saldırılarına devam etti. Maalesef şehitlerimiz oldu. Aynı zamanda bütün İslam aleminin belki de bütün vicdan sahibi insanların yüreklerini yaralayan kutsal topraklarda ibadetlerini yapmak için yola çıkmış, dünyanın her yerinde, İslam ülkelerinden kardeşlerimiz büyük bir faciada belki binin üzerinde hacımız vefat etti.

Bir yandan bunların acısı bir yandan da açık söylemek gerekirse bunların rezilliği yüreğimizi hakikaten burkuyor. Dolayısı ile ne bayramın bayram olduğunu anlayabiliyoruz ne de coşkusunu ve sevincini yaşayabiliyoruz. Bir yandan bu insanların İslam coğrafyasının her köşesinden gelmiş, Arafat’ta vakfeye durmuş ve hac vazifesini yerine getirmiş insanlar bayram sabahını göremeden o izdiham da onları kaybettik. Zaten televizyon ekranlarından da görüyorsunuz milyonlarca liralık yatırımlar yapıldı. Çok büyük yatırımlar yapıldı.

Ben en son gittiğimiz zamanlarda bile hayretler içerisinde kalmıştım. Fakat bu kadar beceriksizlik, bu kadar ihmal, yönetim hataları bu ümmete yakışmıyor. Bu Müslümanlara yakışmıyor. Bir yandan gelişmiş ülkelerin insanları onların yerine koyun kendinizi ve bu tarafa nasıl baktıklarını bir düşünün. Nasıl bakıyorlar. Ya şuraya toplanmış milyonlarca hacı adayı gelmiş şurayı bile koordine edemiyorlar. Binlerce insan çok affedersiniz hayvan şeyi gibi orada ölüp gidiyor. Biz bunu hak etmiyoruz, ama İslam ümmetinin coğrafyası Müslümanların bu perişan halinin oraya yansıması başka bir şey değil bu" dedi.

'O zaman oraları düzgün yönetecekler'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’da konuşmasında Suudi Arabistan yönetimini eleştirerek şöyle dedi: "Hacca gitmiştim. Aynı ölüm tehlikesini bende yaşadım. Şeytan taşlarken. Bir ara nefessiz kalmıştık. İyi organize edemiyorlar. O zaman iyi organize etsinler. Allah bize akıl, bilgi ve tecrübe vermiş onları kullansınlar orada. O vinçlerin ne işi var orada. Düzgün yapın. Kabe’nin etrafında otellerin ne işi var. Yapın 10 kilometre ileride. Yürüyen merdivenler yapın. Yürüyerek gidip gelelim. Orada Allah’ın evinde hurşi ile ibadet edelim. Kafamızı kaldırıyoruz otel ve saray. Kafamızı kaldırıyoruz neredeyse Kabe yok olmuş vaziyette. Nerede Allah’ın evi. O zaman oraları düzgün yönetecekler."

'Türkiye'de asimilasyon mu var?'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ konuşmasının devamında, ’Çözüm Süreci’nin’ bitmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirilmesine de tepki gösterdi. Ak Partili Özdağ, "Birileri bas bas bağırıyor. Biz kan akmamasını istiyoruz. Bütün partilerle bayramlaşmada ben yine söyledim. Çıkmasınlar dağlara. Neden dağlara çıkıyorlar. O devlet geçmişte 1960’da 1980’de o devlet yanlış yapmış olabilir. Bugün yanlışlık var mı? Kim bugün Kurmanci konuşamıyor. Kim Zazaca konuşamıyor. Kim okul açamıyor. Kim gazete, radyo ve televizyon çıkaramıyor. Türkiye’de asimilasyon var mı? Türkiye’de inkar politikası var mı? Menderesle başladı, Özal ile devam etti. Recep Tayyip Erdoğan’la taçlandı. Hangi Kürt, hangi Türk sınava giriyordu, ona buna torpil yapılmıyor. Bu memlekette iki Kürt başbakan oldu; Biri İnönü biri Özal. İki tane Kürt Cumhurbaşkanı oldu; İnönü, Özal. Benim partimde 8 bakan Kürt kökenli. Bu memlekette hiçbir ayrım yok. Bu memlekete Kürtlerle problemimiz yok. Lazlarla, Çerkezlerle, Zazalarla, Türkmenlerle problemimiz yok. Bu memleketin demokrasi problemi var. Beraberce içselleştireceğiz. Parlamento neden var. Ey HDP milletvekilleri sesinizi yükseltin. Ey CHP, MHP ve Ak Parti milletvekilleri gelin demokraside bir yanlışlık varsa, insan hak ve özgürlüklerinde bir yanlışlık var beraberce genişletelim. Yaraları beraberce saralım. Birlikte yürüyelim. Niye egemen güçlerin ekmeğine yağ sürüyoruz. Niye silah. Çözüm sürecini iptal ettiğimizden taki Suruç olayına kadar 61 kişiyi öldürdüler. 600’e yakın bombalı eylem yaptılar. 300 yerde silahlı eylem yaptılar. Korucuyu direğe bağlayıp sırtından vurdular. Astsubayı hanımının yanında öldürdüler. Sonra saray bozmuş çözüm sürecini, neden bozsun saray. İnandım, gövdemi koydum, gerekirse zehir içerim diyen adam. Sen bozdun. Bırak silahı. İn aşağıya gel. Bu memlekette neyin eksik senin" diye konuştu.



Ak Partili Özdağ, konuşmasını son kısmında kendisinin genel başkan yardımcı olmasıyla ilgili olarak gözyaşları içerisinde partililere teşekkür etti.