AKP'li milletvekili hakkında canlı yayında suç duyurusu

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına katılan MHP Milletvekili Adayı Mehmet Aslan, AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu hakkında canlı yayında suç duyurusunda bulundu. "Madem bu program hukuka yön veriyor, öyle anlaşılıyor. Bizim Ülkücü gençler, internette bulup çıkarmışlar. Orhan Miroğlu denen AKP milletvekili, PKK’nın terör örgütü olmadığını beyan ediyor" diyen Arslan, Miroğlu'nun, "Bana göre PKK terörist bir örgüt değildir" şeklinde başlayan konuşmasını dinletti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda kullandığı "PKK terör örgütü değildir" şeklindeki ifadeler sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının tartışıldığı programda söz alan MHP İstanbul Milletvekili Adayı Mehmet Aslan, AKP MArdin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun da Ülke TV’deki Bıçak Sırtı programında 'PKK terör örgütü değildir' dediğini belirterek, canlı yayında söz konusu ses kaydını dinletti.

Aslan, "PKK terör örgütü değil, kendi topraklarında belli bir siyasi programı hayata geçirmeye çalışan bir politik harekettir" sözleri nedeniyle, savcıların harekete geçmesini belirterek Miroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.