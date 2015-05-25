AKP'li Milletvekili adayına saldırıda tutuklama

AKP Adana 12. sıra milletvekili adayı Ramazan Demir'in bıçaklı saldırıda yaralanmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aladağ ilçesindeki seçim çalışmaları sırasında çıkan arbedede Demir'i 3 bıçak darbesiyle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye getirilen Faruk S. (31) ile Muhammet F. (22), savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden Faruk S. tutuklandı, Muhammet F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AKP Adana milletvekili adayı Ramazan Demir, seçim çalışmaları için gittiği Aladağ ilçesinde dün akşam bıçaklı saldırıya uğramış, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Faruk S. ve Muhammet F, gözaltına alınmıştı.