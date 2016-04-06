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AKP'li, MHP'li ve Vatan Parti'li doktorlardan İstanbul Tabip Odası seçimleri için ittifak!

“Milliyetçi, mukaddesatçı, halkçı, sosyalist hekimler birleştik!..”

06 Nisan 2016 21:29

İstanbul Tabip Odası’nda 24 Nisan’da yapılacak seçimler öncesinde, AKP, MHP ve Vatan Partisi’ne yakınlığıyla bilinen doktorların ittifak yaparak seçime gireceği öğrenildi. 

İttifakı BirGün gazetesi yazarı Osman Öztürk’ün köşesinden duyurdu. Öztürk yazısında AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hekim Hakları Derneği, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Milliyetçi Hekimler Derneği ve Vatan Partisi’ne yakın doktorların bir araya gelerek İstanbul Tabip Odası seçimine gireceği ifade etti.

Öztürk, ittifak yapan doktorların “Milliyetçi, mukaddesatçı, halkçı, sosyalist hekimler birleştik!..” şeklinde beyanet verdiklerini de öne sürdü. 

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