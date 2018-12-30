AKP'li Metiner'den Kenan Sofuoğlu'na: Reis'in hatırı için sağlanan imkânlarla kibir abidesi olarak çalım satıyor

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki köşe yazısında isim vermeden AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nu eleştirdi.

Sosyal medya hesabından ayaklarını makam masasına uzattığı ve danışmanlarının yer aldığı bir fotoğraf paylaşan Sofuoğlu’nun, “Emir erlerim” notu tepki çekmişti. Sofuoğlu tepkilerin ardından paylaşımını ‘siyasete espiri katmak’ olarak savunurken; danışmanı Semih Bostanoğlu ise istifa etmişti.

Star gazetesindeki 29 Aralık tarihli köşe yazısında Sofuoğlu’nu isim vermeden sert sözlerle eleştiren eski AKP Milletvekili Metiner, “Millet Reis’e gönülden duyduğu sevgi ve güven dolayısıyla AK Parti’yi sahiplenmeye devam ediyor. Ama birileri hâlâ Reis’in sırtından geçinip ağalık taslıyor. Buna rağmen millet Reis’in hatırına tepki koysa bile desteğini kesmiyor. Reis ısrarla hizmetkârız diyor. Ama o birileri milleti hizmetkâr olarak görmeye devam ediyor. Yanında bulunan herkesi emireri olarak görüyor” dedi.

"Birbirimizi uyarmayacaksak ve dahi kibir abideleri karşısında seyirci kalacaksak..."

Sofuoğlu için ‘kibir abidesi’ ifadesini kullanan Metiner, şöyle devam etti:

"Reis kibir abidelerine ateş püskürüyor. Ama o birileri milletin kendisine Reis’in hatırı için sağladığı imkânlar üzerinden kibir abidesi olarak çalım satmaya devam ediyor.

Millete karşı ayak ayak üstüne atıp efendi-emireri mantığı çerçevesinde poz vermeyi “espri” diye tanımlamayı da siyaset zanneden o birilerine durması gereken yer hatırlatılmazsa kendi kimliğimizi ve varlık nedenimizi inkâr etmiş oluruz.

Kibir abidelerine aramızda yer olmadığını söylüyorsak bunun gereğini yapmak bize düşer. Uyarı da, eleştiri de bu gereklerden biridir. Birbirimizi uyarmayacaksak ve dahi kibir abideleri karşısında seyirci kalacaksak kalemimizi kıralım daha iyi."

*Mehmet Metiner'in köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.