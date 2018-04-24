AKP'li Metiner'den CHP'li Özel'e: O dilini, parmağını kullanırken dikkatli ol, bükmesini biliriz!

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin olarak, "AK Parti'liler için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir. Bir daha sakın ola ki o dilini, parmağını Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanırken edepli, dikkatli olasın. Yoksa o senin dilini de bükmesini biliriz, o hayasızca uzattığın parmakları da bükmesini biliriz" dedi.

Metiner, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. CHP'li Özel'in 15 Temmuz darbe girişimine yönelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım hakkındaki iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Metiner, Özel'in sözlerinin tümünün yalan olduğunu iddia etti.

Özel'in ifadesinin "iftira ve FETÖ'nün ağzıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik bir algı operasyonu olduğunu" ileri süren Metiner, Özel'e, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin istediği televizyon kanalında tartışma çağrısında bulundu.

Metiner, "Cumhurbaşkanımızın uçağı indiğinde, hala darbeciler havalimanında bulunuyorlardı. Tankların içinde darbeciler bulunuyordu. O tankları teslim aldığımızda darbeciler hala havalimanında faal olarak bulunuyorlardı" dedi.

"Erdoğan bizim için herhangi biri değildir"

Metiner, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yönelik şunları söyledi:

"Bak seni buradan uyarıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, bizim için herhangi biri değildir. Bizim partimizin sadece ve yalnızca Genel Başkanı değildir. AK Parti'liler için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgi hükmündedir. Bir daha sakın ola ki o dilini, parmağını Sayın Cumhurbaşkanımız için kullanırken edepli, dikkatli olasın. Yoksa o senin dilini de bükmesini biliriz, o hayasızca uzattığın parmakları da bükmesini biliriz. Bunu bir tehdit olarak algılama. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tehdit dili kullandığını söylüyorsun. Sen kimsin ki Cumhurbaşkanımız sana karşı tehdit kullansın. Sen kimsin? Siyasi bir cüceden başka nesin? Ağzı bozuk, müptezel, edep yoksunu bir siyasi cüceden başka nesin ki Cumhurbaşkanı seni muhatap alsın? O yüzden seni uyarıyoruz. Siyaseti bu kadar çok çirkefleştirme, düzeysizleştirme."

Özel'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken üslubuna ve kullandığı dile dikkat etmesi çağrısında bulunan Metiner, "Bunu bir tehdit olarak algılıyorsan, bu senin acziyetindir. Anladığın dilden konuşmasını biliriz. Sana anladığın dilden ders vermesini biliriz. Hangi dilden anlıyorsan bundan sonra seninle o dilden konuşacağız ve hak ettiğin dersi de bizden alacaksın. Bu bir tehdit değildir, bir tekliftir. Eğer anlarsan senin için de yararlı bir tekliftir. Ama bunu tehdit olarak algılarsan bu senin bileceğin bir şey. Biz kaba kuvvete, şiddete karşıyız. Ama Cumhurbaşkanımıza hayasızca yöneltilen hiçbir girişimi de hiçbir şekilde karşılıksız bırakmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz" diye konuştu.