AKP’li Metiner’den CHP’li Ağbaba’ya: Sen alçak oğlu alçaksın

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda CHP’li Veli Ağbaba’nın “ Burada eğer kan akıyorsa, Suriye’de katliam varsa maalesef Hükümetin bunda payı çoktur” sözleriyle başlayan kavga pet şişe ve su bardaklarının havada uçuşmasıyla sona erdi. “Su atmak alçaklıktır” diyen CHP’li Ağbaba’ya cevaben AKP’li Mehmet Metiner, “Sen alçak oğlu alçaksın” dedi. Komisyon kavgası tutanaklara şöyle yansıdı:



VELİ AĞBABA (Malatya) –Bu sonucun oluşmasında acaba bizim ülkemizi yönetenlerin hiç suçu, günahı yok mu, onu tartışmaktan kaçınıyoruz yani biz söyleyince niye konuştuğumuz soruluyor. Burada eğer kan akıyorsa, Suriye’de katliam varsa maalesef Hükümetin bunda payı çoktur.

AHMET SALİH DAL (Kilis) – Bizim Hükûmetimiz müdahale edene kadar 8 bin, 10 bin kişi ölmüştü zaten.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Evet, bizim Hükûmetin payı çoktur. Şimdi, maalesef, daha dün bizim ülkemizde akan kanların sorumlusu da Hükûmettir. Reyhanlı’da ölen 54 insanın sorumlusu kimdir veya ölen 18 insanın sorumlusu kimdir? Suriye’deki olayları kabul etmek mümkün değil, kim yapıyorsa yapsın. Oradaki, düne kadar iş birliği yapılan kanlı terör örgütlerine bugün “terör örgütü” diyorsanız sizi kutluyorum. Yani -biz bunu baştan beri- El Kaide’nin, El Nusra’nın orada maalesef MİT’le, Türkiye ile iş birliği yaptığını bütün dünya biliyor; bu kabul edilecek bir şey değil ama burada, Suriye’de yaşanan olaylarda Hükûmetin -bütün dünya kabul ediyor bunu- suçu olmadığını söylemek de bizim görevimiz.

AHMET SALİH DAL (Kilis) – Hayır, hayır. Hiçbir ülke kabul etmiyor, öyle bir şey yok.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bakın, daha dün Emevî Camisi’nde namaz kılmak için yola çıkanların bugün geldiği duruma bakın. Burada, Başbakanın bile, Türkiye’deki bu akan kanda, Türkiye’deki akan her kanda bu Hükûmetin parmağı vardır.

AHMET SALİH DAL (Kilis) – Hiç parmağı yoktur, hayır. Öyle bir şey yok.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Evet.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sesini yükseltme.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sen kimsin!

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sesini yükseltmeden konuş!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sen kimsin!

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Burası komisyon!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Orada Başkan var! Sen kimsin!

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sesini yükseltmeden konuşacaksın!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sen kimsin!

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Burada terör estiremezsin!

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sen kimsin bana müdahale ediyorsun!

(Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner’in su bardağını fırlatması üzerine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın pet su bardağını fırlatması)

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Öncelikle, su attığım için doğru bir iş yaptığımı kabul etmem. Medeni insanlarız.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Medeni insanlar yapmaz tabii!

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Diğer söylediği her sözü de fazlasıyla kendisine iade ediyorum, fazlasıyla iade ediyorum.

VELİ AĞBABA (Malatya) – “Su atmak alçaklıktır.” diyorum, o kadar.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Sen alçak oğlu alçaksın!

VELİ AĞBABA (Malatya) – “Şiddet kullanmak alçaklıktır.” diyorum, o kadar. Öyle diyorum, üzerine alınan alınsın arkadaşlar.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Edebinle konuşacaksın.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sana edep dersi veririm, bak, sana edep dersi veririm.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Kabahat sende değil.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Bence de. Her devrin adamı.

BAŞKAN – Mehmet Bey, tamam.

MEHMET METİNER (Adıyaman) – Şimdi, Suriye rejimini pirüpak olarak görebilirsiniz, bu sizin bakış açınızdır ama kendi Hükûmetinizi “katil” diye suçlayamazsınız ve bu Komisyonun değerli üyelerine karşı sesinizi yükselterek konuşamazsınız. İtiraz ettiğim yer burasıdır. Suriye rejiminin katliamlarını aklamaya, paklamaya çalışmak sizin politik duruşunuzun gereği olabilir ama kendi Hükûmetimizi “katil” diye suçlarsanız, sesinizi yükselterek konuşursanız, gerekli tepkiyi alırsınız .

TUFAN KÖSE (Çorum) – Suriye rejimiyle düne kadar siz kardeştiniz. Ne alakası var ya!