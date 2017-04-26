T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP’li Metiner: Tutuklu vekillerin dilekçeleri titizlikle incelenecek

"Çok sayıda HDP’li vekillerden gelen dilekçeler var daha çok PKK’lı tutuklu ve hükümlülerle ilgili"

26 Nisan 2017 22:44

Hülya Karabağlı

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Meclis'in gelecek hafta çalışmalarına başlamasının ardından cezaevlerinden gelen her şikâyetin üzerine titizlikle gideceklerini söyledi.

HDP’li milletvekillerinin alt komisyona cezaevleriyle ilgili çok sayıda başvuru olduğunu ifade eden Metiner, “Milletvekili arkadaşlarımızın her bir dilekçesi değerlidir, araştırılması, soruşturulması gereken konuları ihtiva ediyor. Meclis açıldığında uygun bir plan dahilinde dolaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Milletvekili arkadaşlarımızın her bir dilekçesi değerledir”

 

Metiner’in TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu çalışmalarıyla ilgili T24’ün sorusuna değerlendirmesi şöyle:

Şikâyetler var ama Meclis çalışmadığı için o şikâyetlerle ilgili birebir ilgilenme imkanımız olmadı. Ama Meclis açıldıktan sonra, her bir şikâyetin üzerine titizlikle  gideceğiz. Çok sayıda HDP’li vekillerden gelen dilekçeler var daha çok PKK’lı tutuklu ve hükümlülerle ilgili. Bunlarla ilgili bazılarını telefonla arayıp soruyorum doğruluk derecesini nedir ne değildir diye.

Bazıları asılsız olabiliyor, bazıları abartılı olabiliyor bazıları kısmen doğru olabiliyor. Sonuçta  HDP kendi açısından siyaset yapıyor. Kendi örgütsel partisel çıkarları doğrultusunda siyaset yapıyor. Bazen bir doğrunun yanına on tane yanlış iliştirilerek bir algı operasyonu yapıldığı da oluyor. Ama milletvekili  arkadaşlarımızın her bir dilekçesi değerlidir, araştırılması, soruşturulması gereken konuları  ihtiva ediyor. Meclis açıldığında uygun bir plan dahilinde dolaşmaya devam edeceğiz.

Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek misiniz?

Herkesle görüşüyoruz zaten PKK’lı tutuklu ve hükümlülerle de görüşüyoruz. Ama her iki isimden de komisyonumuza intikal etmiş bir şey yok. Üst komisyonuna gelmiş midir bilmiyorum.  Alt komisyona ulaşmış bir bilgi ve mektup yok.

 

ETİKETLER

mehmet metinerhdptutukluvekilhülya karabağlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24