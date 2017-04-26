AKP’li Metiner: Tutuklu vekillerin dilekçeleri titizlikle incelenecek

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Meclis'in gelecek hafta çalışmalarına başlamasının ardından cezaevlerinden gelen her şikâyetin üzerine titizlikle gideceklerini söyledi.

HDP’li milletvekillerinin alt komisyona cezaevleriyle ilgili çok sayıda başvuru olduğunu ifade eden Metiner, “Milletvekili arkadaşlarımızın her bir dilekçesi değerlidir, araştırılması, soruşturulması gereken konuları ihtiva ediyor. Meclis açıldığında uygun bir plan dahilinde dolaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Milletvekili arkadaşlarımızın her bir dilekçesi değerledir”

Metiner’in TBMM İnsan Hakları Cezaevi Alt Komisyonu çalışmalarıyla ilgili T24’ün sorusuna değerlendirmesi şöyle:

Şikâyetler var ama Meclis çalışmadığı için o şikâyetlerle ilgili birebir ilgilenme imkanımız olmadı. Ama Meclis açıldıktan sonra, her bir şikâyetin üzerine titizlikle gideceğiz. Çok sayıda HDP’li vekillerden gelen dilekçeler var daha çok PKK’lı tutuklu ve hükümlülerle ilgili. Bunlarla ilgili bazılarını telefonla arayıp soruyorum doğruluk derecesini nedir ne değildir diye.

Bazıları asılsız olabiliyor, bazıları abartılı olabiliyor bazıları kısmen doğru olabiliyor. Sonuçta HDP kendi açısından siyaset yapıyor. Kendi örgütsel partisel çıkarları doğrultusunda siyaset yapıyor. Bazen bir doğrunun yanına on tane yanlış iliştirilerek bir algı operasyonu yapıldığı da oluyor. Ama milletvekili arkadaşlarımızın her bir dilekçesi değerlidir, araştırılması, soruşturulması gereken konuları ihtiva ediyor. Meclis açıldığında uygun bir plan dahilinde dolaşmaya devam edeceğiz.

Demirtaş ve Yüksekdağ ile görüşecek misiniz?

Herkesle görüşüyoruz zaten PKK’lı tutuklu ve hükümlülerle de görüşüyoruz. Ama her iki isimden de komisyonumuza intikal etmiş bir şey yok. Üst komisyonuna gelmiş midir bilmiyorum. Alt komisyona ulaşmış bir bilgi ve mektup yok.