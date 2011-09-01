AKP'li Metiner: Ses bana ait ama düşünceler değil

T24 - AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert eleştirilerin bulunduğu kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı için, "Başbakanımı nasıl savunduğum, nasıl desteklediğimi herkes bilir. Suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Metiner, gün içinde yaptığı ikinci açıklamada da "Ben 2001 yılında HADEP’in Genel Başkan Yardımcısı’ydım. Bu dönemde böyle bir konuşma yapmış olabilirim" diye konuştu. Metiner, ses kaydında yer alan konuşmanın Ramazan Bayramı'nda Adıyaman ziyareti sırasında yapıldığının ispatlanması durumunda AKP'den istifa edeceğini açıkladı.





Video'yu izlemek için yukarıdaki görseli tıklayınız... (Kaydın 37. saniyesinden itibaren ses duyulmaktadır)





AKP Adıyaman Milletvekili, gazeteci Mehmet Metiner’e ait olduğu iddia edilen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürt politikasının ağır biçimde eleştirildiği, Erdoğan’ın antidemokratik yapısı nedeniyle bu sorunu çözemeyeceğinin belirtildiği bir ses kaydı, sosyal paylaşım sitesi youtube.com'da yayınlandı.



Metiner, kayıt için, “Ses bana ait ama ifadeler değil. Bu PKK’nın bir komplosu. Nasıl yaptılar, HADEP’de siyaset yaptığım dönemdeki konuşmalarımı birleştirip mi bunu ürettiler bilmiyorum ama benim Başbakanımı nasıl savunduğum, nasıl desteklediğimi herkes bilir. Suç duyurusunda bulunacağım” dedi.







10 yıl önce konuşmuş olabilirim



Konuyla ilgili Toplumsal Hafıza’ya konuşan AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, bu konuşmayı hatırlamadığını, Adıyaman’daki bayramlaşma sohbetleri sırasında böyle bir beyanda bulunmasının mümkün olmadığını söyledi.



Ses kaydındaki konuşmanın genel seyrine dikkat edildiğinde, "Erbakan, yenilikçiler, Mehmet Ağar... " gibi ifadelerin kullanıldığını, dolayısıyla bu ses kaydının olsa olsa bundan en az 10 yıl önceye ait olabileceğini söyleyen Metiner, "Ben 2001 yılında HADEP’in Genel Başkan Yardımcısı’ydım. Bu dönemde böyle bir konuşma yapmış olabilirim. Henüz tam olarak anlaşılamamış bir oluşum hakkında, o dönemde böyle düşünmüş olabilirim. Ancak şimdi Başbakan Erdoğan’ın özellikle Kürt sorunu ve terör sorunu konusundaki cesur adımları, benim o dönemde söylemiş olabileceğim şeylerin ne kadar yanlış olduğunu ortaya çıkarmıştır" dedi.







Düşman namertçe saldırmıştır





Sözkonusu konuşmayı hatırlamadığını söyleyen Metiner, "Eğer bana ’10 yıl önce böyle söylemiştin, şimdi başka bişey diyorsun, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ deselerdi, bu mertçe bir yaklaşım olurdu. Ama bu kaydı şimdi yayınlayanlar, 10 yıl önceki konuşmayı bugün yapılmış gibi göstererek, çok namertçe saldırmışlardır. Sayın Başbakan benim kendisi hakkında ne düşündüğümü çok iyi bilmektedir. Dolayısıyla bu kaseti yapanlar, umdukları sonuçlara ulaşamayacaklardır" şeklinde konuştu.

İstifa etmeye hazırım



Terörle müücadele konseptini bilen, PKK’nın Ergenekon’un Kürt ayağı olduğunu her platformda anlattığını belirten Mehmet Metiner, "Bu ses kaydını şimdi yapılmış gibi yayınlayanlar, Mehmet Metiner’i zayıflatarak mevzi kazanmaya çalışmaktadırlar. Kürt Mahallesi’nde sözü dinlenen Mehmet Metiner’i siyaseten tasfiyet etmeyi amaçlıyorlar. Ancak ben partimin bana vereceği her türlü göreve hazırım. Şimdi ben toplumsalhafiza.com’un aracılığıyla diyorum ki, bu ses kaydını yayınlayanlar, eğer bu ses kaydının Adıyaman’daki bayramlaşma ziyaretinde çekilmiş bir ses kaydı olduğunu ispatlarlarsa ben hemen partimden ve milletvekilliğinden istifa etmeye hazırım. Eğer bunu yapmazlarsa, o halde alçak müfteriler olduklarını tüm kamuoyu ibretle izleyecektir." dedi.

Mehmet Metiner'in yaptığı ilk açıklama:



‘PKK’nın komplosu olabilir’





Kısa süre önce PKK’nın suikast planladığı iddialarıyla gündeme gelen Metiner’e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, youtube adlı internet sitesine yüklendikten kısa süre sonra özellikle Kürt orijinli internet siteleri tarafından kopyalandı. Ak Parti’den milletvekili seçilen Metiner, yasadışı kayıt olması nedeniyle Milliyet’in içeriğine yer vermediği, Erdoğan’ın Metiner olduğu iddia edilen kişi tarafından ağır biçimde eleştirildiği kaydı, şöyle değerlendirdi:



“Ses bana ait ama 10 günden bu yana Adıyaman’dayım. Bu seçmenlerimle yaptığım bir konuşma değil. Tamamen bir komplo, bir tezgah. Kaç gündür yanımızda insanlarla dolaşıyoruz. Kim ne konuştuğumuzu biliyor. PKK’nın tezgahı bu. İsmimden, varlığımdan, örgütün rahatsız olmasından kaynaklı. Ses bana ait, teknik olarak ne yaptılar bilmiyorum. Kim bunu internete düşürmüşse namertlik etmiştir. Düşmanın da mert olmalı. PKK’nın çirkin komplosudur. O sözler, bugüne ait sözler değil bir defa. Erbakan’dan bahsediliyor, gelenek, yenilikçilerden bahsediliyor. Belki HADEP’te siyaset yaptığım 2000’li yıllarından başında, Avrupa’daki ziyaretlerde bazı açıklamalar yapmışsam, bunun üzerinde oynamalar yapılmış olabilir.

Benim için şereftir



Sadece, anadil konusundaki yasakçı uygulamaların antidemokratik olduğuna inanıyorum. Buna, bu kaset iddialarına yanıt vermek bile beni utandırıyor. Benim Başbakan’ı ve siyaset anlayışını nasıl savunduğum herkes tarafından biliniyor. Kim tarafından yüklendiğini göstermek için suç duyurusunda bulunacağım.





