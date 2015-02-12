AKP'li Metiner: Ölümüne arkandayız Reis, AKP yürüyüşüne seninle devam edecek!

AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika gezisi yolculuğunda gazetecilere yaptığı açıklamaları değerlendirdiği yazısında, "Sen bizim sadece Cumhurbaşkanımız değilsin. Sen bizim AK Davamızın liderisin. Bu davanın mensupları var olduğu sürece ve sen yaşadığın sürece hiç yalnız olmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner, Star gazetesinde yayınlanan "Yalnız değilsin Reis" başlıklı köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kimsenin AKP'den koparamayacağını da söyledi.

Mehmet Metiner'in 'Yalnız değilsin Reis' başlıklı yazısı şöyle:



Yalnız değilsin Reis





Latin Amerika gezisinin ilk durağı olan Kolombiya’ya uçtuğumuzun akşamında Cumhurun Reisi Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere uçakta çok önemli mesajlar verdi. Bu mesajların ayrıntılarını gazetelerden okumuş olmalısınız.

Ben sadece iki tanesine değinmek istiyorum.

Yalnız kalsam da...

Paralel ihanet şebekesine yönelik olarak daha önceden de söylediği bir sözü burada bir kez daha kuvvetli vurgularla gündeme taşıdı.

“Yalnız başıma da kalsam paralel yapıyla mücadeleye devam edeceğim” dedi.

Kanal 24’ün başarılı yöneticisi sevgili hemşehrim Murat Çiçek bu yalnızlık vurgusuna dair bir soru sordu. Murat’ın, “Kendinizi bu mücadelede yalnız mı hissediyorsunuz?” sorusuna Cumhurbaşkanı,” Hayır. Sadece ne kadar kararlı olduğumu belirtmek için söylüyorum” cevabını verdi.

Pensilvanya çetesiyle mücadelede işin başında yalnız bırakıldığını bizzat söyleyen kendisi olunca haliyle bu yalnızlık vurgusu dikkatten kaçmıyordu.

Başbakanımız Davutoğlu’nun paralel ihanet şebekesine neredeyse her konuşmasında değinmesi, davamızın lideri olan Cumhurbaşkanımızın bu mücadelede yalnız olmadığını gösteriyor elbette.

AK Parti Hükümetinin bu konudaki kararlılığına Davutoğlu’nun cesur beyanları fazlasıyla delil oluşturuyor.

Bu konuda yapılan/yapılacak olan başka türlü yorumların hiçbir kıymet-i harbiyesi yok.

Asla yalnız değilsin büyük reis. Ve yalnız kalmayacaksın. Arkanda milyonlar var senin. Hepimiz senin arkandayız. Ölümüne hem de.

Seni yalnız bırakanların kendisi yalnızlaşır. Arkandan çekilenler ise silinip giderler. Senin o haktan ve halktan aldığın gücünün kıymetini bilmeyenler güçten düşerler.

Sen bizim sadece Cumhurbaşkanımız değilsin. Sen bizim AK Davamızın liderisin. Bu davanın mensupları var olduğu sürece ve sen yaşadığın sürece hiç yalnız olmayacaksın.

AK Parti’de somutlaşan ideallerimiz senin liderliğin sayesinde mümkün hale geldi. AK Parti’nin kutlu yürüyüşü senin liderliğinde devam ediyor. Edecek.

Başka türlüsünü temenni eden o şer odaklarına milyonlar asla izin vermeyecektir. AK Partililer bu fitne girişimlerine zinhar geçit vermeyeceklerdir.

Bu millet ve bu milletin inançlarının/ değerlerinin savunucusu olan AK Partililer seni başlarında Yeni Türkiye’nin lideri olarak bulunasın diye seçti.

Sen hem cumhurun seçilmiş reisisin, hem de AK Partililerin değişmez liderisin.

Makamlarımız veya ünvanlarımız ne olursa olsun gerçek bu.

Varsın o birileri ne derse desin vız gelir bize. Hiç kimsenin bizi senden, AK partimizi senden koparmaya gücü yetmeyecektir.

Paralel PKK’dan tehlikeli

Cumhurbaşkanımız Erdoğan paralel yapıyı PKK’dan daha tehlikeli ve zararlı bulduğuna söyledi.

Özellikle başka ülkeler/devletler nezdinde paralel yapının Türkiye düşmanlığına yaslanan lobi faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu sözlerin anlamı da kendiliğinden anlaşılır.

Paralel ihanet şebekesinin içerde Türkiye’yi uluslararası camiaya IŞİD vb. terör örgütlerine destek veren bir devlet olarak göstermek için nasıl kumpaslar kurduğunu artık herkes biliyor.

Dışarıda hem Türkiye düşmanı odaklarla işbirliği yapan hem de Türkiye düşmanlığını körükleyen lobi faaliyetleriyle öne çıkan paralel yapının PKK ile mukayese edilmeyecek ölçüde ülkemize zarar verdiği apaçık bir gerçek.

PKK’nın bu ölçekte Türkiye’ye zarar verecek ne bir gücü ne de kapasitesi var. PKK terör enstrümanı üzerinden sadece Türkiye’ye zarar verirken paralel yapı çok daha zehirli yöntemlerle dört bir koldan zarar vermeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın paralel ihanet şebekesini PKK’dan daha tehlikeli ve zararlı bulan yaklaşımı işte bu argümanlar üzerine oturuyor.

Bence yerinde ve isabetli bir yaklaşım.

O yüzden paralel suç örgütünün hem devletin bekası, hem demokrasimiz ve sosyal barışımız açısından oluşturduğu tehlikenin farkında olmak gerekiyor.

Cumhurbaşkanımızın, “Tek başıma da kalsam” söylemi öncelikle bu farkındalığın bir ifadesi olarak okunmalıdır.