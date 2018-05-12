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AKP'li Metiner: Kürtler Erdoğan liderliğinin kıymetini bilecektir;

"HDP kazanırsa sen kaybetmiş olursun; senin partin AK Parti'dir"

12 Mayıs 2018 12:03

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimde Kürt seçmene, "Sizin patinizi HDP değil, AK Parti'dir" diyerek seslendi. Metiner, "İktidarda olduğumuz sürece hiçbir Kürt kardeşimize bir yanlışın yapılmasına asla izin vermeyiz. İnanıyorum ki Kürt kardeşlerim kendisine kazandıracak Erdoğan liderliğinin kıymetini bilecektir" dedi.

AKP İstanbul milletvekili Mehmet Metiner, Beyaz TV’de yayınlanan “Dinamit” adlı programa konuk oldu. Metiner, programda dile getirdiği fikirleri sosyal medya platformu Twitter üzerinden de paylaştı. Metiner, Kürt seçmene seslenerek doğru adresin HDP değil, AKP olduğunu söyledi ve “HDP kazanırsa sen kaybetmiş olursun. Senin partin AK Parti’dir. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarda olduğu sürece hiçbir Kürt kardeşimize bir yanlışın yapılmasına asla izin vermeyiz" ifadesini kullandı.

Bilesin ki bu HDP senin partin değildir. HDP kazanırsa sen kaybetmiş olursun. Senin partin AK Parti’dir. Erdoğan liderliğindeki Türkiye’de asıl sen kazanırsın. Daha fazla özgür ve müreffeh olursun.

Erdoğan liderliğindeki Türkiye'de kardeşlik kazanacaktır. İnanıyorum ki Kürt kardeşlerim kendisine kazandıracak Erdoğan liderliğinin kıymetini bilecektir.

Metiner, ayrıca HDP’nin 15 Temmuz sürecindeki tutumunu da eleştirdi ve şu paylaşımları yaptı:

Çünkü darbecilerle aynı üst aklın emrindeki siyasal aparattırlar. Amerikan bayrakları altında, Amerikan silahlarıyla Türkiye'ye karşı vuruşturulan PKK var ve Amerika'nın siyasetini yapan bir HDP var.

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