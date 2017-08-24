AKP'li Metiner: Her Allah'ın günü 'Reisçi' deyip yerden yere vurduklarına dönüştüler

Star yazarı ve AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" ifadesi sonrası medyada başlayan tartışmalarla ilgili olarak "Herkes sevmediği, hoşlanmadığı ve muarızı olarak gördüğü isimleri parmaklarıyla gösterip dilleriyle biçmeye başladı bile. Ne derseniz deyin, huyları değişmez bunların" dedi.

"Bakmayın muarız/düşman göründüklerine, hepsinin huyu bir. Aslında hepsi, bir diğerinin yerinde olmaya can atıyor" ifadesini kullanan Metiner, "O yüzden 'Reis şunu kastetti' deyip dil uzatanlar, bilerek veya bilmeyerek Reis adına racon kesmeye başladılar. Yani o her Allah'ın günü 'Reisçi' deyip yerden yere vurduklarına dönüştüler" diye yazdı.

Mehmet Metiner'in "Reis üzerinden racon kesen patolojik tipler" başlığıyla yayımlanan (24 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

"Reisçiler" başlıklı yazımda değinmiştim.

Reis'in "racon" bahsinde dedikleri, o yazımda değindiğim patolojik tipleri açığa vurdu.

Bir: "Reisçi" tanımlamasını birilerinin üstüne boca ederek hem en hakiki "Reisçi" olduklarını göstermeye hem de kişisel hesapları olanları tasfiye etmeye yönelen tipler.

İki: Kendilerine güveni olmayan, dahası kendilerinde güç olmayan ama "Reisçi" pozlarla hem kendilerine güç devşirmeye hem de kişisel hesaplarını Reis üzerinden görmeye çalışan tipler.

İsim zikretmeye gerek yok.

Çünkü bu patolojik tipler, "racon" bahsinde Reis'in dedikleri üzerinden birbirlerine parmak uzatmaya başladılar.

Herkes sevmediği, hoşlanmadığı ve muarızı olarak gördüğü isimleri parmaklarıyla gösterip dilleriyle biçmeye başladı bile.

Ne derseniz deyin, huyları değişmez bunların...

Bakmayın muarız/düşman göründüklerine, hepsinin huyu bir!

Aslında hepsi, bir diğerinin yerinde olmaya can atıyor.

O yüzden "Reis şunu kastetti!" deyip dil uzatanlar, bilerek veya bilmeyerek Reis adına racon kesmeye başladılar.

Yani o her Allah'ın günü "Reisçi!" deyip yerden yere vurduklarına dönüştüler!

Henüz liste çıkaran oldu mu bilmiyorum, yani Reis'in kimleri kastettiğini tek tek açıkladılar mı görmedim ama okuduklarım ilginç bir patolojinin giderek yaygınlaştığını gösteriyor.

Kendini Reis'e yaslayarak güç devşirmeye çalışanlar da, Reis'in lafları üzerinden bu kez başkalarına "racon" kesenler de birbirlerinin aynısı.

Bazıları ne çok sevinmiş!

Bazıları meğer "en hakiki Reisçi" imiş de biz bilmiyormuşuz!

Koca koca adamların dediklerine ve yaptıklarına bakın hele!

Hâlâ Reis üzerinden birbirlerine "racon" kesiyorlar ve birbirlerinin defterini dürmeye çalışıyorlar!

Yakışıyor mu?

Reis demesi gerekeni dedi.

Kendisi ve partisi adına kimin konuşacağını, kimin de konuşamayacağını hatırlattı.

Hiç kimsenin kendisi adına ve kendisi üzerinden bir diğerine "racon" kesmemesi gerektiğini söyledi.

Hâlâ o birileri, bu kez de Reis'in bu lafları üzerinden "racon" kesmeye ve kişisel hesaplarını görmeye kalkışıyorlar!

Kendinize hiç mi saygınız yok?

Canımı sıkan şey, "Reisçi" sıfatını bizzat bir suçlama tırpanına dönüştürenlerin, bugün Reis'in lafları üzerinden kavgalı olduklarını biçmeye kalkışmaları...

Bu oyuna bir son verin artık beyler!

Kendi kavgalarınızı kendi üzerinizden yürütün!

Düşün Reis'in yakasından!

Düne kadar "Reisçi”liği bir itham yaftası gibi kullandığınız yetmiyormuş gibi şimdi de kalkıp "en hakiki Reisçi" pozlarında, Reis'in lafları üzerinden "racon" kesmeye başladınız!

Kendinize saygınız yoksa okurlarınıza olsun bari!

Siz değil misiniz Reis için "tek adam" diyen?

"Otoriter tek adam!" yaftası sizin eseriniz değil mi?

"Fabrika ayarlarına dönüş!" üzerinden "ortak akıl tekrar başa alınmalı" diyerek laf çaktığınız Reis'in kendisi değil de kimdi?

"Ortak akıl gitti, istişare bitti, otoriter tek adamlık dönemi başladı!" diyerek başkalarının "diktatör" diye suçladığı Reis'e kurnazca ve haince laf sokuşturanlar şimdi kalkmış Reis üzerinden "racon" kesiyorlar!

Önce kendi ayarınıza bakın da öyle konuşun beyler!

***

Reis diyeceğini dedi.

Hiç kimsenin Reis üzerinden Reis adına konuşuyormuş algısı oluşturup ona buna parmak sallamasına, tehditler savurmasına, hakaretler yağdırmasına elbette izin vermeyiz.

Bunun adına "Reisçilik" denmez, hadsizlik ve densizlik denir...

Hiç kimsenin Reisçilik kisvesi altında kendi kişisel hesabını görmesine de izin vermeyiz.

Kimin kiminle ne hesabı varsa, kendi namına kendi hesabını görsün!

Mertlik ve dürüstlük bunu gerektirir.

Lakin Reis'i gerçekten seven, Reis'e yönelik saldırılar olduğunda göğsünü mertçe siper eden ve Reis için gerektiğinde ölüme koşan insanların "Reisçi" diye suçlanıp gözden düşürülmesine de zinhar izin vermeyiz.

Reis var ama Reisçilik yok.

Reis'in hukukunu kendi hukukundan önce görüp yürekten sahiplenmenin adı "Reisçilik" değildir.

Her şeyi yerli yerine oturtalım lütfen.

Ve herkes kendi safını dürüstçe ve mertçe belirlemeli.

Reis üzerinden kimse ne "racon" kesmeli, ne de şahsi hesabını görmeli.

Kendine güveni ve saygısı olan bir başkası üzerinden hesap görmez ve racon kesmez.

Ama suret-i haktan görünüp Reis'e racon kesenlerin veya kirli yöntemlerle Reis'in defterini dürmeye kalkışanların da başına gök kubbeyi indirmesini biliriz.

İşte o zaman "Reisçi" kesilir, "Biatsa biat, itaatsa itaat, ölüme arkandayız!" der çıkarız meydanlara.

O zor zamanlarda ve ölüm anlarında Reis'i yalnız bıraktıkları yetmiyormuş gibi Reis'in yanında duranları "Reisçi!" suçlamasıyla gözden düşürmeye çalışanların aslında Reis'le görülecek hesaplarını yeni dönemde bu maskeyle sürdürmeye çalıştıklarını bildiğimizi de bilsinler, vesselam.