AKP'li Metiner: Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmeli

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, "Anıtkabir yıkılmalıdır" dediğine yönelik iddiayı yalanladı. "Atatürk ile ilgili bir alıp vermediğim yok, bir düşmanlığım da yok" diyen Metiner ayrıca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini savundu.

CRI Türk'te konuşan Metiner, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasında mültecilere gösterdiği insani yaklaşımı ile ilgili Nobel Barış Ödülü alması gerekmez mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın barışçıl politikası ile milyonlarca mülteciyi ülkemizde ağırladık. Bunu herhangi bir Avrupa ülkesinin lideri yapmış olsaydı, o ülke liderine Nobel Barış Ödülü verilirdi"

Metiner ayrıca referandum sonucunda ‘Evet' çıkmasına saygı duymayanların demokrasiye de saygılarının olmadığını savundu. Metiner şunları söyledi:

"Ben 15 Temmuz'da

kendini ölmüş sayan biriyim"

"Referandum bitti. Milli irade tecelli etti ama hala Türkiye'yi referandum sürecinde tutmak isteyen siyasi partiler ve çevreler var. Bunlar ülkeye kötülük yapıyor. Ben 15 Temmuz'da kendini ölmüş sayan bir insanım. Yaşadıklarım Allah'ın bir lütfu. Siyasi beklenti içinde konuşan biri değilim. Yüreğimin sesiyle konuşan biriyim. ABD'de (Donald) Trump'ın kıl payı seçimi aldığı biliniyor ama kimse onun meşrutiyetini tartışmıyor. Fransa'da cumhurbaşkanı adaylarından yüzde 20 civarında oy alanlar, ikinci tura kaldı. Demek (CHP lideri Kemal) Kılıçdaroğlu, Fransa'da yaşıyor olsa ikinci turda seçilen Cumhurbaşkanını gayrimeşru ilan eder."

"Keşke Zeki Müren'in dediği gibi sevgi toplumuna dönüşebilsek. Farklılıklar olabilir, olmalı da. Bu bizim zenginliğimiz ama birlikte Türkiye olduğumuzu unutmamalıyız. Birbirimizi sevmeliyiz, saymalıyız. Demokratik tepki doğaldır ama tahammülsüzlüğün nefreti üzerinde oturan bir tepki demokratik tepki değildir."