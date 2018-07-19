AKP'li Metiner: Darbeden 15-20 gün önce bazı bakanlara ve yetkililere darbe yapılacağı söylendi, dikkate alınmadı

Eski AKP Milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden 15-20 gün önce bazı bakanlara ve güvenlik-istihbarat bürokrasisinin yetkililerine darbe yapılacağının söylendiğini ancak bu durumun dikkate alınmadığını iddia etti.

15 Temmuz’un her şeyin yeniden düşünülmesini ve her konuda ihtiyatlı olmayı öğrettiğini söyleyen Metiner, "Bir ülkenin istihbarat teşkilatı darbe olacağını vaktinde haber alamıyorsa, ordunun en üst komuta kademesi yanıbaşındaki hainlerin varlığının farkında değilse oturup düşünmek lazım" yorumunda bulundu.

Metiner'in Star gazetesinin bugünkü (19 Temmuz) nüshasında yayımlanan 'Dostun kim, düşmanın kim bil oğlum!' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"15 Temmuz öncesini bilmeden 15 Temmuz’dan gerekli dersler çıkartılamaz. 15 Temmuz öncesinden gerekli dersler çıkartılabilseydi belki 15 Temmuz yaşanmazdı.

15 Temmuz’dan gerekli dersler çıkartılmazsa ve bu muhasebe yeni dönemin siyaseti olarak kristalize edilmezse farklı zamanlarda yeni 15 Temmuz’lar kaçınılmaz olur. Yeni 15 Temmuz’ların biçimi ve mahiyeti farklı olur sadece.

"Bir ülkenin istihbarat teşkilatı darbe olacağını vaktinde haber alamıyorsa..."

Unutmayalım: 15 Temmuz’dan önce darbe döneminin ebediyen kapandığına nedense inandırmıştık kendimizi. Veya birileri bize bunu inandırmıştı.

Darbeden 15-20 gün önce çeşitli bakanlarımıza ve güvenlik-istihbarat bürokrasimizin yetkililerine darbe yapılacağı söylendiğinde bu iddia dikkate bile alınmamıştı. 15 Temmuz gecesi bile darbe ihtimali çoklarımızın aklına gelmemişti.

Tanklar boğaz köprüsünü tuttuğunda ve savaş uçakları semalarımızı yırtarcasına üstümüzde uçtuğunda bile.

Bir ülkenin istihbarat teşkilatı darbe olacağını vaktinde haber alamıyorsa, ordunun en üst komuta kademesi yanıbaşındaki hainlerin varlığının farkında değilse oturup düşünmek lazım.

O yüzden dostumuz kim, düşmanımız kim bilmek durumundayız diyorum. Çünkü karşımızda dost gibi görünen/görünmesini bilen düşmanlar var. Ve bunlar kendilerini çok iyi gizleyebiliyorlar."