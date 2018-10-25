AKP'li Metiner: Bülent Arınç'ın milletvekili oğlu şahsıma saldırıda bulunmak istedi

T24 Haber Merkezi

Eski AKP Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın milletvekili oğlu Mücahit Arınç'ın kendisine saldırıda bulunduğunu söyledi. Metiner, "Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Metiner'in Bülent Arınç'la arasında sorun olduğu biliniyor. Daha önceki açıklamalarında Metiner, Arınç’ın sürekli Erdoğan’ı hedef aldığını ve kibirli olduğunu iddia etmişti.

Metiner şu tweet'i attı:

"Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!"