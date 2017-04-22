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AKP’li Metiner: Bülent Arınç ve Suat Kılıç'ın gönül dünyamızda yeri yok

"Bir darbe varsa, bu darbenin siyasi ayağının olmaması mümkün değildir"

22 Nisan 2017 00:23

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, “Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktı” iddiası hakkında konuştu. Metiner, "Kişisel olarak benim için Bülent Arınç’ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının var olduğunu söyleyen Mehmet Metiner, “Yani bir darbe varsa, bu darbenin siyasi ayağının olmaması mümkün değildir. Sonuçta darbe başarılı olsaydı, bu ülkeyi yönetecek insanları vardı” şeklinde konuştu.

Bu isimler hakkında bilgisi olmadığını kaydeden Metiner, “Mutlaka MİT ve Cumhurbaşkanımız gerekli bilgiye sahiplerdir. Darbenin siyasi ayağının olmadığını söylemek çok büyük bir yanlışlık olur. Ayrıca FETÖ’nün siyasi ayağının olmadığını söylemek, çok büyük bir yanlışlık olur. Bana göre FETÖ’nün siyasi ayağını oluşturan isimlerin başında Kılıçdaroğlu geliyor mesela. Çünkü Pensilvanya ağzıyla konuşuyor” ifadelerini kullandı.

‘FETÖ’nün her partinin içine adam yerleştirdiğinin öne süren Metiner, “Mutlaka o FETÖ denilen ahtapot örgüt hain örgüt her partinin içine elemanlarını yerleştirmiştir. Unsurlarını yerleştirmiştir. Biz AK Partili olarak tespit ettiğimiz bütün unsurların için gerekeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın AK Parti’nin içinde de FETÖ’cü unsurlar varsa da bunların kökünden kazınacağını konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek’in, “Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktı” iddiasını da değerlendiren Metiner, “Kişisel olarak benim için Bülent Arınç’ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur” diye konuştu. 

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