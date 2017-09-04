AKP'li Metiner: Birileri "Reis'ten çok Reisçi!" kesilerek şahsıma posta koyuyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne arkandayız Reis" diyen AKP İstanbul Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, 'reisçiliği' dolayısıyla bazı çevrelerin hakaret ve saldırılarına uğradığını iddia etti. Metiner, "Şimdi birileri kalkmış, 'Reis'ten çok Reisçi!' kesilerek şahsıma posta koyuyor" ifadesini kullandı

Star'da Mehmet Metiner'in "Bir Atatürk bir Erdoğan Bin Atatürk bin Erdoğan" başlığıyla (4 Eylül 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Her söz kendi bağlamında doğru anlaşılır.

Kim tarafından söylenirse söylensin, bir söz bağlamından, yani öncesinden ve sonrasından kopartılarak kullanılırsa; kendi asıl anlamından da, niyetinden de bağımsız okumalara kurban edilmiş olur.

***

Siyaset katildir bilirim.

Pusuya yatmış alçakların ve kifayetsiz muhterislerin kol gezdiği bir dünyada bir siyasetçi olarak ne derseniz deyin; karşıt kampın elemanları sözlerinizi alır, çarpıtır ve aleyhinize kullanmaya başlar.

İçinizden görünüp, bir eksiğinizi ve kusurunuzu bulmak için pusuya yatmış kıskançlık illetiyle malul namertler de hasımlarınız tarafından çarpıtılarak kullanılan sözünüzün üstüne atlarlar.

Diyelim ki Atatürk'ün adını geçiren bir laf mı ettiniz?

"Atatürk'ten çok Atatürkçüler!" başlarlar Atatürk adına racon kesmeye...

Söylediğiniz özü itibariyle olumlu bile olsa, önünü arkasını okumadan sırf aidiyetinizden ve kimliğinizden dolayı "Atatürk düşmanı" diye had bildirmeye çalışırlar size.

Aynı şeyi Erdoğan adına yapan hadsizler ve kifayetsiz muhterisler de belirmeye başladı.

Hadi Atatürk adına o birilerinin bana racon kesmesine bir anlam verebilirim.

Peki, Erdoğan adına bana bile racon kesen çıkarcı densizlere ne demeli?

Ben ki Erdoğan için "Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne arkandayız Reis!" diyen biriyim!

"Reisçiliğim" dolayısıyla malum odakların her türlü hakaretine ve saldırılarına uğrayan biriyim.

Şimdi birileri kalkmış, "Reis'ten çok Reisçi!" kesilerek şahsıma posta koyuyor!

Uğruna ölümü göze aldığımız liderimizle bile aramıza girdiler ya, bravo yani!

Beni Atatürk'le birlikte, Erdoğan'ın da karşısına diken alçakların zihniyeti de tıyneti de bir maalesef!

Al birini, vur ötekisine!

***

Bodrum teşkilatımızın bayramlaşma töreninde yaptığım konuşmada, "Bir Atatürk gider, bin Atatürk gelir! Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir!" dedim.

Bu lafın bir öncesi ve sonrası var.

Aklı başında olan ve sahiden iyi niyetli olan herkes bu lafın hangi bağlamda dendiğine baktıktan sonra değerlendirmede bulunur.

PKK ve FETÖ muhibbi CHP içindeki sahte Atatürkçülerin, Atatürk üzerine bana gösterdikleri tepkiyi şimdilik bir yana koyup "bizimkilere" geleyim.

Liderimiz Erdoğan'ın kendisi her seferinde, "Davamız şahıslarla kaim değildir. Bir ölür bin diriliriz!" demiyor mu?

Benim dediğim de tam bu işte!

Bir Erdoğan giderse, bin Erdoğan'ın geleceğini söylememden rahatsızlık duyanlar varsa bilesiniz ki onlar dava şuurundan yoksun kimselerdir.

Erdoğanseverlikleri de koftur...

***

Şimdi geliyorum Atatürk bahsine...

CHP milletvekilinin "Atatürk olmasaydı annenizi bilirdiniz ama babanızı bilmezdiniz!" lafını eleştirirken iki hususa dikkat çektim.

Bir: Hiç kimsenin, bu kahraman ve necip millete Atatürk üzerinden CHP lehine bir diyet çıkartması asla kabul edilemez.

İki: Bu aziz millet, milli mücadele şartları ortaya çıktığında sinesinden nice Atatürk'leri çıkartır.

"Bir Atatürk gider, bin Atatürk gelir! Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir!" lafımın önü de arkası da budur!

Bu lafımdan Atatürk'ü veya Erdoğan'ı küçümsediğim veya kendimi bulunmaz hint kumaşı sandığım sonucunu çıkartanların aklına şaşarım.

Siyaset de, tarafgirlik de bu kadar ucuz ve pespaye olmamalı.

***

CHP yöneticilerinden biri, "Metiner haddini bilsin!" diyor!

Bir başka CHP'li vekil "Açtırma bayramlık ağzımı!" diyerek boyundan büyük edepsiz laflar ediyor!

Hakaret ve küfrü marifet zanneden müptezelleri bir yana bırakıyorum!

Demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğü laflarını dillerinden düşürmeyen bu güruh, Atatürk için dediğim özünde olumlayıcı lafım üzerinden hayasızca tepinip duruyorlar ve adeta recme kalkışıyorlar beni...

Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı!

Lafımın biçimine ve özüne karşı çıkabilirsiniz.

Hatta kıyasıya eleştirebilirsiniz.

Eyvallah derim!

Lakin, bu lafımdan "Atatürk'e hakaret" veya "Atatürk'ü küçümseme!" sonucunu çıkartırsanız, dahası ağza alınmayacak edepsiz saldırılarda bulunursanız aklınıza şaşar, iyi niyetinizden de kuşku duyarım...

"Atatürk gibi birisi bir daha gelmez! Sonradan gelecekleri Atatürk'le kıyaslamak doğru değil!" diyen edepli Atatürkçülere saygı duyarım.

Sonuçta bu bir fikirdir.

Ve dahi eleştiridir.

Benimki de bir fikirdir.

Ve perestliğe yönelik bir eleştiridir.

Bence bu millet, kendi bünyesinden binlerce Atatürk ve Erdoğan çıkaracak kadar büyüktür.

Başka türlü düşünmek kişiler/liderler düzeyinde perestlik illetine sürükler bizi.

Ülkemiz, milletimiz ve inançlarımız adına bu anlayışı yanlış bulurum.

Hiç kimse/hiçbirimiz ülkemizden ve milletimizden büyük değildir.

Dediğim bundan ibarettir.