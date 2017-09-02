AKP'li Metiner: Bir Atatürk gider bin Atatürk gelir

AKP Bodrum İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği bayram etkinliğinde konuşan partinin İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Atatürk'ün CHP'si ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin aynı olmadığını savundu.

Metiner, "Biz mazlum dünyanın hür sesiyiz, gür sesiyiz. Bu sesi yok etmeye çalışıyorlar. Mesele AK Parti meselesi değil. Bugün varız, yarın yokuz. Sandıkta seçilmediğimiz gün muhalefet kalırız. Ama Türkiye hep kalmalı. Görüyorsunuz bütün hainler bir safta. PKK, FETÖ ve CHP. O yüzden hep şu ayrımı yapıyoruz; Atatürk’ün CHP’si ile Kılıçdaroğlu’nun CHP’si aynı değil. Öcalan’ın posteri ile terörist başının posteri ile Atatürk’ün posterini yan yana asan Kılıçdaroğu’nun CHP’si ve Atatürk’ün CHP’si aynı değil. CHP’li vatandaşlarımız da CHP’nin nereye götürüldüğünü artık görsünler. AK Parti onların da partisi. Safımızda herkese yer var" diye konuştu.

"Adı lazım değil, gerçekten müptezel bir herif"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajı sert sözlerle eleştiren Metiner, Tanal'a "müptezel" dedi.

Metiner, "CHP’nin İstanbul Milletvekili bir tweet atmış. Adı lazım değil, gerçekten müptezel bir herif. Ama milletvekili makamına duyduğumuz saygıdan dolayı gene kendisini muhatap alıyoruz, almak zorunda kalıyoruz. Atatürk olmasaydı diye başlayan bir cümle kuruyor. ‘Anneniz belli olurdu ama babanız belli olmazdı’. Bu nasıl bir saygısızlık. Böyle şeyler yazılır mı? Böyle şeyler konuşulur mu? Sen annemizin namusuna, iffetine nasıl laf edersin ya. Bu millet hiçbir zaman esaret altına girmemiş ki. Ama adamın mantığı şu yani, Atatürk olmasaydı, yani CHP olmasaydı, siz esir olurdunuz, köle olurdunuz. Bu millet bünyesinden öyle Atatürkler çıkartır ki, öyle Erdoğanlar çıkartır ki bir Atatürk gider bin Atatürk gelir. Bir Erdoğan gider, bin Erdoğan gelir. Atatürk olmasaydı CHP olmasaydı diye millete diyet çıkartılır mı?" ifadelerini kullandı.

Tanal, Twitter hesabından "Atatürk olmasaydı ne olurdu biliyor musun? 1-Annenin kim olduğunu bilirdin, babanın kim olduğunu bilemezdin" diye yazmıştı.