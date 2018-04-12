AKP'li Metin Külünk: Peygamberlerin de diploması yoktu

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması 'var mı, yok mu?' tartışmasına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Külünk, "Peygamberlerin de diploması yoktu" dedi.

AKP İstanbu Milletvekili Külünk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset diploma ile yapılmaz,

Diploma ancak yüreğe dokunan mücadele adamı için bir parçadır.

Diploma yoksa temsil makamında olamazsın diyen varsa, peygamberler tarihi okusun.

Büyük mücadeleleri hiç adı duyulmayan diploması yok ama yüreği samimiyeti olan diplomasız yiğitler taşır."

İşte Metin Külünk'ün o paylaşımı;